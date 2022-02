Památný strom v Sokolově přežil i náraz auta, zničila ho až houbová choroba

Na vině je grafióza, která strom napadla. Takzvaná holandská nemoc postihující jilmy je způsobena houbou druhu Ophiostoma novo-ulmi, která zamezuje protékání mízy cévami. V posledních letech se na stromu výrazně podepsala.

„Zhoršující se stav stromu byl orgánem ochrany přírody sledován pravidelně v letech 2020 až 2021. Jeho fyziologická vitalita se v tomto období rapidně zhoršovala. V roce 2020 byla koruna stromu ještě z poloviny olistěná, loni již byla z větší části odumřelá s ojedinělými zbytky vitality,“ popsal stav stromu Vladimír Meluzín, mluvčí sokolovské radnice.

Proto ochranáři přírody zrušili ochranu stromu, který je od roku 2005 památným.

Holandská nemoc Houbu přenáší kůrovec bělokaz pruhovaný, živící se celulózou z jilmového dřeva. Celulózu ale neumí rozložit. Proto na sobě „vozí“ houbu, která jí mimo jiné rozkládá. První výskyt grafiózy v Evropě byl zaznamenán v roce 1920 v Nizozemsku. Odtud název holandská nemoc.

Mluvčí radnice připomněl také kuriózní okolnosti zmiňované havárie.

„Došlo k ní před devíti lety v pátek 15. února. Na tísňovou linku tehdy zavolal muž a oznámil, že se za deset minut stane nehoda. A to, co oznámil, se také stalo. Auto nabralo vysokou rychlost a čelně do jilmu narazilo. Řidiče, jenž patrně chtěl skoncovat se životem, záchranáři vyprostili a s těžkými zraněními ho do nemocnice transportoval vrtulník,“ řekl Meluzín.

Jilm drsný s nízkým válcovitým kmenem a hustou korunou tvořenou třemi silnými kosterními větvemi má obvod 380 centimetrů, v roce 2008 byl vysoký dvacet metrů. Svými rozměry patřil mezi největší jilmy v Karlovarském kraji.