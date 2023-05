O Zenkerovu vilu má abertamská radnice zájem, chtěla by ji změnit na muzeum

Kdysi bývala sídlem významné rodiny Zenkerů, dnes je vila Felicitas v Abertamech na Karlovarsku pro kraj zbytným majetkem. Podle náměstka hejtmana Dalibora Blažka to nyní vypadá, že by se správy nad památkově chráněným objektem mohla ujmout radnice. Město má totiž v plánu rozšířit do vily místní muzeum.