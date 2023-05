Zámek v Libé pomalu dostává původní podobu. A otevřel bránu pro návštěvníky

Ačkoli ukončení kompletní rekonstrukce hradu a zámku je ještě v nedohlednu, areál už nyní otevírá dveře návštěvníkům. A to dokonce i těm, jejichž předci tady v minulosti byli doma. Do Libé se začali vracet potomci bývalých majitelů.

„Loni v červnu naprosto nečekaně přijel z Německa hrabě Nikolaus Zedtwitz – Liebenstein, ještě před ním Libou navštívila jeho neteř, Katharina Lisa Zedtwitz – Liebenstein,“ uvádí kastelánka hradu a zámku Šárka Doffková, pro kterou byla hraběcí návštěva obrovským překvapením.

Zlom přišel s vyvlastněním

„Hrabě Nikolaus tady pobyl asi dvě hodiny, prohlédl si sídlo rodu. Myslím, že byl dojatý. Byli to právě Zedtwitzové, kteří původní hrad ze 13. století přestavěli na zámek a sídlo vlastnili do roku 1912. Objevili se tu i potomci Kaessmanů, kteří sídlo opravili a drželi do roku 1947. Poslední majitel Fritz Kaessman musel do odsunu. Teď žijí v Rakousku,“ vypráví kastelánka.

Doplňuje, že první písemná zmínka o Libé se datuje k roku 1264. V roce 1298 hrad získal waldsassenský klášter a roku 1424 Zedtwitzové. Ti hrad zásadně přestavěli. Jejich erb je dodnes znatelný na jedné z čelních zdí. Ačkoli po roce 1912 zámek změnil několikrát majitele, až do roku 1947 byl obydlený a udržovaný. Zlom přišel s vyvlastněním.

Poněkud netradiční prohlídky

Veškerý mobiliář včetně kachlových kamen zmizel. Vykládané stropy, dřevěné podlahy a kovové prvky sebrali nenechavci. Koncem 80. let minulého století objekt vyhořel. Kromě malých kousků fasády, poničené mozaiky na podlaze, části nástropní fresky a štukové výzdoby v rokokovém salonku se nezachovalo vůbec nic. V tehdejším turistickém průvodci po okolí Františkových Lázní byl popisován jako zřícenina.

„Prohlídky jsou trochu netradiční. Nejsou o komnatách plných nábytku, protože ten se nezachoval. To, co je zde k vidění, je průběh sedmnáctileté záchrany hradu a zámku v Libé. V rámci expozice Běh času se dozví i leccos z historie památky a regionu,“ říká kastelánka. Rekonstrukce stále pokračuje. Obnova historické stavby je běh na dlouhou trať.

Zámek má dveře dokořán

„To, co už je opraveno, v současnosti slouží jako velká prodejní galerie obrazů. Vystavuje tu řada umělců, pořádáme vernisáže, koncerty, konají se zde svatby,“ popisuje kastelánka. Rozlehlý areál sídla má čtyři patra, dvě jsou už z části opravené, další dvě na opravy zatím čekají.

Zámek v Libé je možné přes léto navštívit denně kromě pondělí a pátku. Otevřený návštěvníkům je vždy od 10 do 16 hodin. „Přes zimu fungujeme na zavolání. Kdyby sem náhodou někdo zabloudil a chtěl si zámek prohlédnout, tak pokud budu doma v Libé, přijdu,“ dodává kastelánka Doffková.