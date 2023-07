Z hazlovského zámku se opět stává chlouba obce, vznikne i nové náměstíčko

Zámek v Hazlově býval ruinou na zboření. To se však v posledních letech mění. Poté, co se do první zrekonstruované budovy v zámeckém areálu přestěhoval hazlovský obecní úřad a knihovna, se někdejšímu správnímu centru vrací původní význam. Oprava, s níž obec začala v roce 2018, byla náročná. Vyžádala si celkem 32 milionů korun.