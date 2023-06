Zdánlivě obyčejný kostel Dobrého pastýře skrývá unikáty, které nemají obdoby

Unikátní evangelický kostel Dobrého pastýře v Podhradí na Ašsku je podle památkářů nejspíše nejstarším evangelickým svatostánkem v regionu. Čelní kazety galerie jsou bohatě zdobeny rostlinnými a květinovými motivy, nechybějí znaky řemeslnických cechů, které se podílely na stavbě kostela. Dřevěné prvky byly pro honosnější vzhled pomalovány iluzorní imitací mramoru.

Zaujmou i lavice s očíslovanými sedadly. Na některých je možné ještě dnes najít předválečné cedulky se jmény těch, kteří zde při bohoslužbách sedávali. Zřejmě největší dojem udělá na návštěvníka nástropní malba. Stěny kostela jsou ve výšce ukončeny iluzorní balustrádou, nad ní se klenou modrozlatá nebesa s červenohnědými oblaky a anděly.

Ke kostelu má blízký vztah

Tu zdobí nad oltářem symbol božího oka. Cenné malby, oltář i votivní obraz vedle oltáře prošly opravami. Restaurátoři se zaměřili i na vyřezávané zdobné prvky, ochozy, kazatelnu a křtitelnici. „Dřevěné části jsou spojovány čepy. Jen výjimečně se na několika místech používaly ručně kované hřeby. Třeba tady na opěradle,“ ukazuje kostelník, příležitostný průvodce a když je potřeba, tak i zvoník Heřman Heinrich.

„Je to možné lehce poznat podle čtverhranné hlavičky. Strojově vyráběné hřebíky ji mají kulatou,“ říká rodák z nedalekých Kopanin, jehož rodina se o kostel vždy starala. „Můj dědeček jako truhlář stavěl schodiště, rodiče v kostele pomáhali s tím, co bylo třeba a já jsem od časného mládí do kostela pravidelně chodil na bohoslužby. Jsem tu jako doma, mám k němu blízký vztah,“ vyznává se Heinrich.

Z gotického vznikl barokní

Dodává, že kostel, který má zvenku podobu jakési tvrze, byl postavený v několika etapách. „Nejstarší byla část, která je nyní za oltářem,“ konstatuje kostelník. V katalogu památek Národního památkového ústavu se píše, že se jedná pravděpodobně o nejstarší evangelický kostel v této oblasti, který dokládá úzké spojení s evangelickým Saskem.

Původně pozdně gotický kostelík z let 1470–1490 postavili členové rodu Zedwitzů. Následně jeho přestavbou v letech 1678 až 1682 vznikl barokní kostel Dobrého pastýře. Další stavební úpravy probíhaly na počátku 18. století. Novou klenbu z roku 1710, kazatelnu a pravděpodobně i oltář maloval Georg Radius z Oberröslau u Wunsiedelu.

Památka, kde to žije

Návštěvníky nad vstupními dveřmi vítá kopie reliéfu Dobrého pastýře spolu s nápisem Pohleďte, jsem s vámi po všechny dny. Originál, který se vlivem povětrnostních podmínek začal rozpadat, v současnosti zdobí interiér. Před několika lety dostal svatostánek novou břidlicovou střechu a fasádu. S tím pomohly dotace z Evropské unie. Zbývá ještě opravit varhany.

Jak uvedla farářka Vlasta Groll, která má Ašskou oblast spolu s Chebskem na starosti, památka žije. Od dubna do září se tu pravidelně konají česko-německé bohoslužby. Kostel je svědkem i společných koncertů, přednášek a přeshraničních setkání.