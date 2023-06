Nejkrásnější galerie je náš veřejný prostor, míní manažerka z lázní

Nejen lidé z Mariánských Lázní ji dobře znají také jako ředitelku festivalu Marienbad Film Festival, což je mezinárodní filmový festival pořádaný v Mariánských Lázních od roku 2016, zaměřený na nezávislé umělecké filmy experimentálního charakteru.

Slyšela jsem, že se zabýváte projektem seznamu soch v Mariánských Lázních. Jak tato práce pokračuje?

Tento projekt jsem vymyslela předtím, než jsem se stala site manažerkou UNESCO v Mariánských Lázních. Plánovala jsem organizaci výstavy výtvarného umění a kam bychom tu výstavu mohli umístit. Znala jsem všechny výstavní prostory ve městě, divadlo, galerii v muzeu, hotelové prostory, ale to nebylo to, co jsem hledala. Přemýšlela jsem, kde ve městě by mohla být nová pěkná soudobá galerie. Uvědomila jsem si, že nejkrásnější, co zde máme, je veřejný prostor, který sám o sobě už umění obsahuje.

Máme zde spoustu soch a pomníků, některé již sto let a déle, a říkala jsem si, co o nich víme my obyvatelé a turisté? Jsou dostatečně označeny a popsány? Má město katalog těchto soch? Zjistila jsem, že nemáme zpracované všechny informace. Přišla jsem s myšlenkou celoroční výstavy ve veřejném prostoru. Postupně bych chtěla zmapovat všechny plastiky, které zde máme, zavést katalogizaci, přizvat kurátory, umělce a teoretiky, kteří by mohli během prohlídky na stávající díla reagovat skrze živé performance nebo jen zájemcům objasnit původ vzniku díla. Název té galerie je Salón Marienbad a letošní výstava, která se ohlíží do minulosti, má název Loni v Marienbadu, ten jsem si vypůjčila od Alaina Resnaise, režiséra stejnojmenného slavného filmu, který promítneme v neděli 16. července v Městském divadle na závěr letošního ročníku Marienbad Film Festivalu. Projekt Salón Marienbad podpořily ministerstvo kultury a Karlovarský kraj.

Jak jste skloubila svou funkci s projektem?

Když jsem se stala site manažerkou, začala jsem hledat synergii projektu a této mé nové funkce. V roli site manažerky i kurátorky výstavy musím komunikovat s místními lidmi, městským muzeem a úředníky odpovědnými za veřejný prostor. Dohodli jsme se na spolupráci při sestavování seznamu všech soch. Nedávno jsme ve městě odhalili sochu Samuela Basche, česko-rakouského lékaře židovského původu, který vynalezl neinvazivní metodu měření krevního tlaku a zabýval se balneologií. Byl profesorem experimentální patologie na Vídeňské univerzitě a mnoho let pracoval v Mariánských Lázních. Busta Samuela Basche z dílny mariánskolázeňského sochaře Vítězslava Eibla byla před lety ukradena, město zafinancovalo její repliku a vrátilo ji zpět na původní místo v parku vedle kostela. Chystám se seznamovat místní s dalšími sochami, příště se sejdeme 5. července u Lesního pramene, kam bylo vráceno sousoší múz od Olbrama Zoubka. Předpokládám, že se mi podaří do konce roku uspořádat sedm až osm akcí v rámci projektu Salón Marienbad.

Právě jste přijela z Montecatini Terme, lázeňského města v Itálii. Je také součástí nadnárodního statku The Great Spa Towns of Europe, kterého jsme v Seznamu světového kulturního dědictví součástí. Jaký jste tam s ostatními site manažery měst měli program?

Konala se tam dílna zaměřená na výzvy a hrozby spojené s ochranou světového kulturního dědictví v souvislosti s územním plánováním a památkovou péčí. Sešli se tam site manažeři všech jedenácti měst spolu s úředníky, kteří se zabývají územním plánováním a památkovou ochranou. Cílem setkání bylo seznámit se navzájem a sdílet praktiky, které fungují v jednotlivých zemích. Diskutovali jsme o naší praxi, hrozbách, dopadech a možných přístupech k řešení. Sériový nadnárodní statek The Great Spa Towns of Europe - Slavná lázeňská města Evropy sdružují jedenáct měst v sedmi zemích, přičemž každá má svou vlastní legislativu a pravidla týkající se památkové ochrany a územního plánování. Efektivní řízení tak rozsáhlého statku je obrovská výzva a tak velký nadnárodní projekt nemá v seznamu obdoby. Společně teď musíme vypracovat pravidelnou monitorovací zprávu, která zohlední naši společnou práci při ochraně historických a kulturních hodnot.

Nemohla byste odpovědět na otázku, která padá od majitelů hotelů nebo jiných podniků ve městě, co konkrétně z marketingového pohledu městu přináší UNESCO?

Zápis do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO přináší městu a podnikatelům prestiž a členství v elitním klubu, do kterého se dostat vyžadovalo dlouholetou a náročnou práci. Být součástí tohoto klubu znamená, že jsme správci výjimečné světové hodnoty, kterou jsme v nominační fázi procesu zápisu prokázali a o kterou se teď musíme pečlivě starat, abychom v této elitní skupině zůstali. Množství památek na seznamu UNESCO po celém světě není tak vysoké. Česká republika je i přesto dokonce třetím státem s největším počtem památek na seznamu UNESCO ve vztahu k počtu obyvatel. Je to závazek, který musíme ctít. V gastronomii bych to přirovnala k restauraci, která obdrží michelinskou hvězdu, nesmíte polevit a kvalitu udržet, jinak hvězdu neobhájíte a vracíte se do nižší soutěže.

Jaké máte dlouhodobé a krátkodobé plány?

Mám mnoho plánů. Krátkodobým plánem je seznámit všechny místní aktéry nejen v cestovním ruchu s místním řídicím dokumentem UNESCO, kde najdou popis chráněných atributů a návody na to, jak o ně pečovat. (Dokument je k dispozici na stránkách města pod názvem Local Management Plan 2022 - pozn. red.) V dlouhodobém měřítku bychom se rádi zaměřili na řešení problematiky údržby architektonicky hodnotných budov jak ve veřejném, tak soukromém vlastnictví. Připravuji společně se site manažery Karlových Varů a Františkových Lázní informační materiály, které majitelům pomohou v komunikaci s úřady při péči o jejich nemovitý majetek. Plánujeme také vytvoření Centra světového dědictví UNESCO v nových prostorách Chopinova domu, jež by mělo sloužit jako živé vzdělávací centrum přibližující obyvatelům i návštěvníkům nejen Mariánské Lázně, ale i ostatní Slavná lázeňská města Evropy. UNESCO je organizace, která se snaží udržovat mír ve světě prostřednictvím podpory kultury, vzdělávání a vědy, a o tom bychom chtěli z pohledu našeho města diskutovat v tomto plánovaném centru. S městskými kulturními aktéry připravujeme vzdělávací programy pro děti.