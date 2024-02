Část křížové cesty k areálu Maria Loreto čeká obnova, levné to ale nebude

„Je jasné, že celou křížovou cestu se v její původní podobě obnovit nepodaří. Některá zastavení byla v místech, která jsou pod hladinou přehrady Jesenice. Další části cesty vedou po soukromých pozemcích a změnil se i ráz krajiny. Musíme částečně zvolit jinou trasu. Nejvhodnější se jeví vytvoření okruhu s výchozím i koncovým bodem u poutního místa Maria Loreto,“ uvedl předseda správní rady nadačního fondu Michal Pospíšil.

Cena za obnovu bude vysoká

Podle něj by obnovená trasa měla lákat k vycházkám a podobně jako původní křížová cesta nabídnout těm, kteří se po ní vydají, i duchovní rozměr. Nadace se proto s žádostí o spolupráci obrátila na chebskou římskokatolickou farnost. „Společně chceme vymyslet podobu jednotlivých zastavení. Myslím si, že zaniklé kapličky není třeba ve všech případech obnovovat do původního stavu, leckdy to ani nejde,“ konstatoval Pospíšil.

Podotkl, že by možná stačila připomínka v podobě drobných sakrálních objektů, jako jsou boží muka a podobně. Cena za obnovu bude i tak vysoká. Už původní studie, která vznikla před deseti lety, totiž odhadovala náklady na přibližně 40 milionů korun. Nyní to ovšem bude podstatně více. Michal Pospíšil věří, že se na projekt obnovy podaří získat dotace, a to jak z národních, tak ze zahraničních zdrojů.

Cesta měla devětadvacet zastavení

„Křížová cesta, o jejíž vzkříšení usilujeme, pochází ze 17. století. Navíc má velký počet zastavení. Původně jich bylo devětadvacet. Podobně rozsáhlá křížová cesta je v České republice pouze v jihočeském Římově,“ řekl Pospíšil. Opravená cesta může být jednou z významných církevních památek v regionu. „V sousedním Waldsassenu mají unikátní růžencovou cestu. Ta vede od baziliky až k poutnímu místu Kappl,“ dodal.

Barokní křížová cesta ve Starém Hrozňatově vyrostla současně s budováním hrozňatovské Lorety jako připomínka na utrpení Ježíše Krista. V letech 1664 až 1689 vzniklo v členité krajině kolem obce celkem devětadvacet zastavení umístěných ve třiadvaceti objektech. Křížová cesta začínala kaplí Loučení v Podhradě, vedla poutníky směrem na Kozly, pak lesem zvaným Olivová hora a kolem rybníka k Mohelenskému potoku.

Mecenáš pomohl k částečné obnově

Pokračovala kolem centrální kaple Poslední večeře Páně k domu Piláta se šesti zastaveními, který stával za bývalou rotou pohraniční stráže. Poutníci odtud šli do vsi, pod branou jeruzalémskou se vydali na loretánský kopec, kde byla kaple sv. Kříže a opodál i poslední zastavení, Boží hrob. V kaplích na trase bylo ještě počátkem 20. století 127 dřevěných soch, zlomek z tohoto počtu se dochoval v muzejním depozitáři.

U Božího hrobu se nacházel soubor kamenných plastik, který je možné vidět na místě bývalého hřbitova u Lorety, kde je dnes meditační zahrada. Po roce 1945 a odsunu Němců loretánská svatyně s křížovou cestou zpustla. Díky podpoře mecenáše Antona Harta z Waldsassenu, který se v Hrozňatově narodil, se po roce 1989 podařilo Loretu i s částí zastavení křížové cesty obnovit. Teď mají práce pokračovat.