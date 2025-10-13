Jeden z posledních českých pasířů zachraňuje střechy v lázních Kyselka

Zabývá se nejen pasířstvím, zalíbení našel i v pokládce břidlicových střech a dalších řemeslech. „Pasířů rychle ubývá, obor se už nevyučuje, a tak se pasíři často učí jeden od druhého,“ uvedl jeden z posledních zástupců svého řemesla.
Miroslav Chlup pochází z Moravy, nyní ale žije v Liberci. V Kyselce pracuje na obnově obkladů věže Ottova pavilonu. Není to jeho první práce v bývalých lázních Kyselka, pracoval i na vile Vilemína, na Jindřichově dvoře nebo na věži bývalé Mattoniho vily.
Ottův pavilon o svou ozdobnou věž prakticky přišel. Přesto se postupně věž Ottova pavilonu vrací k původní podobě, i díky Miroslavu Chlupovi a jeho přátelům a kolegům z Buštěhradu.
„Je to vlastně taková obrovská osmistranná váza. Má čtyři strany užší a čtyři strany širší. A teď je na mně, abych to celé oplechoval. A každý plát je jiný. Kromě středových, ty jsou rovnoběžné. Ale tady ty krajové, na všech těch osmi stranách, každý je originál, protože tam se mění míry třeba o centimetr, ale centimetr je pro mne už moc,“ popsal pasíř.
Kupoli Ottova pavilonu tvoří základní kostra ze zdiva a kovových nýtovaných žeber. Na nich leží dřevěné prvky podle dobových dokumentů. Na dřevěnou konstrukci pasíři umisťují měděné opláštění a ozdoby. Některé detaily jsou sotva centimetrové.
V 71 letech si Miroslav Chlup udržuje stále dobré zdraví. Chodí po horách, sprchuje se studenou vodou, a tak se mu, jak soudí, choroby vyhýbají. Práce na Kyselce má ještě na pár let dopředu.
Ředitel obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka Miroslav Perout řekl, že získat a udržet si takového odborníka je pro opravu některých staveb v bývalých lázních klíčové. „Získali jsme pasíře, kterých je už v Česku jen pár. A snažíme se je udržet. Zatím se nám to daří,“ poznamenal.
Bývalým lázním Kyselka ještě před 20 lety hrozila totální devastace a zánik. Budovy se rozpadaly, co se dalo zpeněžit, zloději rozkradli a kdysi honosné budovy se měnily téměř v trosky. Když v roce 2013 vznikla obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka, a nemovitosti získala do vlastnictví, začala postupná obnova.
Do stavu, kdy se budou moci lázeňské budovy začít znovu využívat je sice ještě daleko, ale podařilo se zachránit řadu cenných památek a hlavně zamezit dalšímu zhoršování stavu objektů.
