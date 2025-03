Na statku v Milíkově začíná sezona. Tradiční dožínky nebudou chybět ani letos

Návštěvníci mohou využít volný vstup a nabídku občerstvení. Muzeum Cheb, které statek v Milíkově spravuje, přichystalo rovněž pro pěší turisty, kteří do Milíkova dorazí, drobné odměny.

Účastníci „Kynšperské jarní patnáctky“ vyrazí na cestu do Milíkova v sobotu 29. března v 10 hodin z parkoviště na kynšperském náměstí 5. května. Cesta vede přes Štědrou po svazích Slavkovského lesa do Milíkova a zpět přes Těšov a Mokřinu.

„Pro turisty, kteří by rádi vyzkoušeli jinou cestu a nebojí se vyrazit sami do neznáma, přichystalo muzeum na svém webu několik dalších tras včetně tipů na vlaková a autobusová spojení. Spojením slavnostního zahájení sezony a turistického cíle chceme veřejnost upozornit na to, že milíkovský statek obklopený malebnou krajinou Slavkovského lesa nabízí kromě historie také skvělé možnosti pro pěší túry a cyklistické výlety,“ informoval historik Štěpán Karel Odstrčil, který má provoz statku na starosti.

Podle jeho slov jde o první z celé řady akcí, které Muzeum Cheb v Milíkově pro letošní rok chystá. „Návštěvníci se mohou těšit na pravidelné komentované prohlídky, workshopy a samozřejmě Milíkovské dožínky, které se letos konají v sobotu 23. srpna,“ dodal.

Chebský hrázděný statek v Milíkově, který v letech 2017–2021 prošel kompletní rekonstrukcí, je hodnotným a autenticky dochovaným příkladem venkovské architektury historického Chebska. Ve svých expozicích prezentuje proměny venkovského života v regionu přelomu 19. a 20. století. Veřejnosti je přístupný od 29. března do 1. listopadu vždy od středy do neděle.