Prim při obnově lázní v Kyselce hrál letos Ottův pavilon a Mattoniho vila

  12:41
Rozsáhlé stavební a restaurátorské práce v areálu bývalých lázní Kyselka na Karlovarsku se letos soustředily zejména na Ottův pavilon, jehož původní měděný plášť v minulosti rozkradli zloději. Obnova je finančně náročná a obtížné je i získat řemeslníky, kteří by staré pasířské techniky ovládali.
Dalším z pasířů, kteří se podílejí na opravě střech v Kyselce, je Petr Douda.

Dalším z pasířů, kteří se podílejí na opravě střech v Kyselce, je Petr Douda.

Mattoniho vila v Kyselce postupně získává někdejší krásu.
Ottův pavilon ožívá pod rukama mistrů téměř zapomenutého řemesla.
Oprava střechy pavilonu Ottova pramene
Oprava střechy pavilonu Ottova pramene
Obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka, která se o obnovu areálu lázní snaží, ale umělecké pasíře pro svůj záměr získala.

Ottův pavilon byl postavený v roce 1898. Původní měděnou pasířskou práci, která budovu oplášťovala, postupně zloději rozkradli, což způsobilo zatékání do budovy. „Nám se podařilo získat dva umělecké pasíře a klempíře, kteří to ještě v České republice umí,“ uvedl ředitel obecně prospěšné společnosti Miroslav Perout.

Jeden z posledních českých pasířů zachraňuje střechy v lázních Kyselka

Společnost Lázně Kyselka vychází z archivní projektové dokumentace a snímků pořízených při strhávání staré krytiny. Podle nich teď odborníci vytváří výrobní dokumentaci pro repliky. „Je to krásná věc, ale je to složité, protože je to těžké. Kdysi to řemeslníci uměli a my se to v podstatě učíme,“ uvedl Perout.

Po druhé světové válce byla firma Mattoni znárodněna a lázeňský areál začal upadat. Záchranné práce začaly v roce 2013. Na obnovu kopule Otova pavilonu získal spolek Lázně Kyselka od ministerstva kultury 1,1 milionu korun, částka ale pokrývá pouze třetinu nákladů. Proto společnost podala žádost o navýšení příspěvku.

Dalším z pasířů, kteří se podílejí na opravě střech v Kyselce, je Petr Douda.
Mattoniho vila v Kyselce postupně získává někdejší krásu.
Ottův pavilon ožívá pod rukama mistrů téměř zapomenutého řemesla.
Oprava střechy pavilonu Ottova pramene
Další významné práce jsou v Mattoniho vile, významné novorenesanční stavbě a kulturní památce. Řemeslníci v ní vybudovali provizorní dřevěné přestřešení. Materiálem je dřevo, které se po budoucí demontáži bude moci opět použít. „Chceme tím navázat na historické postupy,“ vysvětlil Perout.

„Toto provizorní dřevo můžeme v budoucnu využít jako dřevěné prvky hrázdění třeba na restaurování a obnovu Švýcarského dvora, abychom recyklovali materiál, protože v dobách dřívějších to stavitelé také tak dělali,“ uvedl Perout.

Obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka by v příštím roce ráda zahájila i oplechování hlavní báně na Mattoniho vile. Také tam bude nutné využít zkušeností uměleckých pasířů. Na Mattoniho vilu letos ministerstvo kultury prostředky neschválilo.

Kdysi proslulé lázně v Kyselce znovu ožívají jako bájný Fénix

Společnost Lázně Kyselka proto čerpá především každoroční dar pěti milionů korun od společnosti Mattoni 1873. Zbytek areálu organizace zakonzervovala, protože na celkovou obnovu nejsou peníze. Do budoucna plánují ve spolupráci s novým kurátorem muzea oživovat domy a jejich části drobnými tematickými expozicemi.

Mattoni 1873 se ve spolupráci se spolkem Lázně Kyselka snaží o obnovu budov bývalých lázní s cílem udělat z Kyselky zajímavý turistický cíl. Šest z historických budov je v majetku firmy Mattoni 1873, která je od roku 2011 opravuje. Do rekonstrukcí a využití historických budov v Kyselce investovala Mattoni 1873 od roku 2011 přes 133 milionů korun.

Řidič pod vlivem drog srazil na přechodu chodkyni, žena na místě zemřela

Tragickou nehodu vyšetřují od pondělního rána policisté na Sokolovsku. Ve Svatavě srazil dvaatřicetiletý řidič na přechodu pro chodce devětapadesátiletou ženu. Ta na místě podlehla zraněním. Řidič...

13. října 2025  10:39

Vyhnání Čechů, rabování po odsunu Němců i tragédie u Nažidel. To jsou Příběhy z pohraničí

Nebýt „zlatokopů“, kteří ještě před ukončením odsunu karlovarských Němců z lázeňského města řádili v jejich prázdných domech a bytech, tak by spisovatel Jaroslav Fikar nikdy nevydal v pořadí...

12. října 2025  9:30

