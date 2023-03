Historický dům Chopin bude do zahájení nové lázeňské sezony opravený

Jako první se do přízemí domu nastěhuje zpět místní infocentrum. Fungovat na původní adrese bude už druhý víkend v květnu, kdy Mariánské Lázně slavnostně zahájí letošní lázeňskou sezonu.

„Je prostavěno asi 60 milionů korun. To je hodně hrubý odhad,“ informoval starosta Martin Hurajčík s tím, že základní práce už jsou hotové.

„Nyní se dokončují interiéry a dělají se výběrová řízení na nábytek do některých místností. V domě se ještě bude instalovat audiovizuální technika. Chceme zde mít i nějakou zasedací místnost, která by sloužila pro organizace města, komise nebo výbory radnice a rovněž i pro místní spolky,“ upřesnil Hurajčík.

Podle jeho slov jsou předpokládané náklady na rekonstrukci památky kolem 85 milionů korun, přičemž se městu podařilo na projekt získat dotaci, která pokryje polovinu nákladů.

„Přízemí opraveného domu by mělo sloužit hlavně pro účely infocentra a místní destinační agentury,“ vysvětlil starosta.

V části objektu bude opět fungovat památník Fryderyka Chopina, který tam byl i před rekonstrukcí. „Chceme zde připravit zčásti edukativní pořad o UNESCO, který by měl obyvatelům i návštěvníkům přiblížit a vysvětlit, co všechno to pro nás znamená,“ pokračoval Hurajčík.

Náročná stavba kvůli památkové ochraně

Nově se do domu Chopin přestěhuje rovněž místní organizace seniorů. Ta dosud sídlí v Hlavní ulici v domě číslo 314, který je ale ve špatném stavu.

Chopinův dům bude po dokončení na svém nádvoří hostit nejrůznější akce, jako jsou výstavy či divadelní představení pro děti i dospělé.

„Je to velmi náročná stavba i s ohledem na památkovou péči, takže očekávám, že ještě v květnu budou na domě probíhat některé drobné dokončovací práce, zejména v zadním traktu. Nicméně na zahájení lázeňské sezony už bude infocentrum fungovat,“ dodal starosta Hurajčík.

Dřevěné konstrukce napadla dřevomorka

Chopinův dům s číslem popisným 47 stojí na mariánskolázeňské Hlavní třídě poblíž centrálního parku. Byl postaven v první etapě výstavby města mezi lety 1819 a 1820, od roku 1958 je památkové chráněn. Od roku 1960 je v druhém patře domu umístěn památník Fryderyka Chopina, který v domě pobýval v roce 1836.

Na zásadní rekonstrukci čekal dům poměrně dlouhou dobu. Podle slov bývalého mariánskolázeňského starosty Martina Kaliny už byla nejvyšší patra prakticky neobyvatelná. Konstrukce domu navíc napadla dřevomorka.