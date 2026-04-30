Zvířecí záchrannou stanici drtí nájezdy zlodějů, funguje jen v nouzovém režimu

Jitka Dolanská
  11:08
S opakovanými nájezdy zlodějů se potýká Záchranná a odchytová služba pro zvířata v Dalovicích u Karlových Varů. Naposledy si odsud nenechavci odnesli mimo jiné speciální vybavení, které je potřeba k bezpečnému odchytu zvířat. Vedoucí zařízení Petr Prokeš nyní oznámil, že stanici kvůli tomu musel uzavřít. „Fungujeme jen v nouzovém režimu,“ řekl.
Záchrannou a odchytovou službu pro zvířata v Dalovicích u Karlových Varů trápí...

Záchrannou a odchytovou službu pro zvířata v Dalovicích u Karlových Varů trápí zloději. Už je vykradli po několikáté. (27. dubna 2026) | foto: FCB Záchranné a odchytové služby pro zvířata

„Tohle se neříká snadno, ale situace už zašla příliš daleko. Během jednoho roku jsme byli vykradeni opakovaně. Nejdřív nám zmizelo vybavení z vozidel pro výjezdy ke zraněným a nemocným zvířatům. Následně byla vykradena garáž s vybavením. Pak přímo naše stanice. Investovali jsme do zabezpečení, jenže nedávno pachatel jednoduchým fíglem vyřadil zabezpečení z provozu a vloupal se k nám znovu,“ popsal Prokeš martyrium, kterým si prochází.

Podle něj je problém i v tom, že v místě není kvalitní připojení na internet, což zajištění objektu ztěžuje. Jak řekl, následky opakovaných nezvaných návštěv jsou pro stanici téměř likvidační.

Zloději totiž nejen kradou, ale také ničí. Poškodili plot, utrhali petlice a vylomili branku. Uvnitř si vyhlédli naftová kamna, vytrhli je ze zdi a v místnosti i rozbili okno. Prostor je tak neobyvatelný.

Celková škoda se podle Prokeše vyšplhala téměř ke 100 tisícům korun.

Pes doma vážně pokousal malé dítě v obličeji, pro chlapce letěl vrtulník

„Když vyjíždíme k případu, musíme být maximálně připraveni. Například nedávno nás povolali k vážnému případu v Andělské Hoře, kde pes napadl malé dítě, které muselo být letecky transportováno do Prahy. Jenže právě jsme o vybavení přišli a navíc nás tíží improvizované podmínky. Upřímně, nechci domýšlet situaci, kdy bychom k podobnému případu vyjeli jen tak, s holýma rukama,“ řekl Prokeš.

Ten se teď nemůže věnovat plánované stavbě ošetřovny, která měla vzniknout v jedné z nevyužívaných místností. Právě tady chtěl vybudovat zázemí pro pomoc nemocným a zraněným zvířatům.

„Jenže místo rozvoje teď řešíme základní věc, jak vůbec zajistit bezpečnost. Aktuálně je pro nás zásadní oprava oplocení a zabezpečení objektu,“ nastínil Prokeš, kterého mile překvapila vlna solidarity a nabídek pomoci, která se v té souvislosti zvedla.

Odchytová služba unikla stěhování, doplní ji nová veterinární pohotovost

„Chtěl bych poděkovat každému, kdo nám v posledních dnech vyjádřil podporu nebo nabídl pomoc. Velmi si toho vážím a rozhodně to neberu jako samozřejmost,“ podotkl s tím, že záchranné stanici přesto zřejmě nezbude, než vyhlásit veřejnou sbírku. „Dokud se nám nepodaří areál dostatečně zajistit, nebudeme pořizovat nové vybavení. V době, kdy si sem zloději chodí jak do samoobsluhy, by to nemělo smysl,“ dodal.

Vloupáním z minulého víkendu se zabývají policisté. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z krádeže.

Záchranná a odchytová služba pro zvířata je jediným pracovištěm v Karlovarském kraji, které aktivně vyjíždí ke zvířatům v nesnázích. Poskytuje první pomoc a pokud je to nutné, zajistí odvoz k veterinárnímu lékaři. Dokáže zasáhnout i v případě odchytu problémových psů a dalších zvířat. V kraji působí už více než deset let. Spolupracuje s veterináři, policií a hasiči.

Pes doma vážně pokousal malé dítě v obličeji, pro chlapce letěl vrtulník

ilustrační snímek

S vážným poraněním hlavy po útoku psa transportoval v pondělí večer malé dítě z Karlovarska do nemocnice v Motole vrtulník záchranné služby. Pes dítě pokousal v obličeji doma.

U Žalmanova roste D6, kvůli tvrdému podloží používají velká pikovací kladiva

ŘSD aktuálně pracuje na výstavbě části dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokračuje se stavbami dalších částí dálnice D6 v Karlovarském kraji. Na úseku mezi Žalmanovem a Knínicemi se aktuálně pracuje na odvodnění, zakládání mostů a...

V rodinném domě vzplály zřejmě baterie pro vozík, požár způsobil škody za šest milionů

Požár rodinného domu v Nové Roli na Karlovarsku. (9. dubna 2026)

Hasiči zasahovali u požáru třípodlažního rodinného domu v Nové Roli na Karlovarsku. Na tísňovou linku byl ohlášen krátce po 3:00 ráno. Na místo vyjelo sedm jednotek hasičů. Podle prvních informací...

V Kynšperku opravují historický unikát, náklady se vyšplhají na 24 milionů

Rekonstrukce historické lávky v Kynšperku nad Ohří přes řeku Ohři je v plném...

V Kynšperku pokračuje rekonstrukce lávky přes Ohři. Aktuálně nad vodním tokem stojí jen její dřevěná část, kterou by měly s oběma břehy spojit nová předmostí. Ta původní bylo nutné vloni strhnout...

Výprava za záchranou dcery skončila rodinnou bitkou, obžalovaných je pět

Budova Krajského soudu v Plzni ve Veleslavínově ulici. (5. září 2022)

Kvůli údajným ústrkům a napadení od rodiny partnera volala mladá žena svým rodičům, aby pro ni hned přijeli. Že se i s malým dítětem chce odstěhovat pryč. Tenhle telefonát přivedl před plzeňský soud...

Mladík nožem ohrožoval seniora, po výslechu na policii přepadl benzinku

Ilustrační snímek

Soud poslal do vazby čtyřiadvacetiletého muže, který v úterý přepadl čerpací stanici v Mariánských Lázních. Pracovnice se ho ale nebála a peníze mu nevydala. Muž se vydal na benzinku jen pár minut...

30. dubna 2026  10:30

Mariánské Lázně chystají bohatší sezonu než loni, zazáří i opravená fontána

Mariánské Lázně – Zpívající fontána

Mariánské Lázně se chystají na hlavní lázeňskou sezonu. Ta začne tradičně o druhém květnovém víkendu a oslavy letos mají být bohatší než vloni. Ozdobí je i nově opravená Zpívající fontána, která si...

29. dubna 2026  12:34

Policie hledala útočníka z obchodního domu. Napadl seniora, svědci viděli i nůž

ilustrační snímek

Policisté v úterý odpoledne hledali útočníka, který v mariánskolázeňském obchodním domě zranil třiasedmdesátiletého seniora, informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Dvojice mužů se dostala do...

28. dubna 2026  14:04,  aktualizováno  29. 4. 9:01

Výprava za záchranou dcery skončila rodinnou bitkou, obžalovaných je pět

Budova Krajského soudu v Plzni ve Veleslavínově ulici. (5. září 2022)

Kvůli údajným ústrkům a napadení od rodiny partnera volala mladá žena svým rodičům, aby pro ni hned přijeli. Že se i s malým dítětem chce odstěhovat pryč. Tenhle telefonát přivedl před plzeňský soud...

29. dubna 2026  8:55

Pes doma vážně pokousal malé dítě v obličeji, pro chlapce letěl vrtulník

ilustrační snímek

S vážným poraněním hlavy po útoku psa transportoval v pondělí večer malé dítě z Karlovarska do nemocnice v Motole vrtulník záchranné služby. Pes dítě pokousal v obličeji doma.

28. dubna 2026  10:22

Větší letadla, nové přímé spoje. Vláda chce rozšířit dráhu karlovarského letiště

Tisková konference Andreje Babiše a Karla Havlíčka během jejich návštěvy v...

Vláda premiéra Andreje Babiše chce prodloužit a rozšířit dráhu na letišti v Karlových Varech. Předseda vlády to řekl v pondělí po jednání na obchodním fóru v ázerbájdžánské Gabale, kde mimo jiné...

27. dubna 2026  17:31

Nechtějí čekat na neštěstí. Karlovarskou nemocnici nově chrání detektor dronů

Muž ohrozil na Domažlicku záchranářský vrtulník dronem. Hrozí mu až dva roky...

Heliporty u nemocnic ohrožují drony. Jak ukázal nedávný případ z areálu nemocnice v Liberci, kdy soukromý dron překážel záchranářskému vrtulníku při vzletu, situaci nelze brát na lehkou váhu....

27. dubna 2026  15:56

Loňský obrat už se opakovat nebude, věří Pastrňák před druhým volejbalovým finále

Pablo Crer (vlevo) a David Kollátor ze Lvů Praha blokují v zápase s...

První finálové utkání volejbalové extraligy mezi Karlovarskem a pražskými Lvy mělo v pátek večer až nečekaně rychlý průběh. Západočeši dominovali především na servisu, po výhře 3:0 využili domácí...

27. dubna 2026  12:14

Spor o lampy pokračuje. Aš podává další žalobu na ministerstvo průmyslu

Spor o peníze za nové osvětlení. Město Aš podá správní žalobu proti rozhodnutí...

Město Aš podá správní žalobu proti rozhodnutí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). To totiž odmítlo uvolnit peníze z Národního plánu obnovy. Konkrétně jde o dotaci ve výši 8,5 milionu korun, která...

27. dubna 2026  9:47

U Žalmanova roste D6, kvůli tvrdému podloží používají velká pikovací kladiva

ŘSD aktuálně pracuje na výstavbě části dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokračuje se stavbami dalších částí dálnice D6 v Karlovarském kraji. Na úseku mezi Žalmanovem a Knínicemi se aktuálně pracuje na odvodnění, zakládání mostů a...

26. dubna 2026  8:54

Konec provizoria. Záchranáři se v Lubech přestěhovali do vlastního

Zdravotničtí záchranáři mají novou výjezdovou základnu v Lubech na Chebsku....

Nová výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby začala od tohoto týdne sloužit v Lubech na Chebsku. Zdravotníci sídlí v nově postaveném jednopodlažním objektu na kraji města, který je navržený...

25. dubna 2026  7:53

