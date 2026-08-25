Informovala o tom v úterý karlovarská policejní mluvčí Kateřina Pešková. „O vazbě rozhodl Okresní soud v Karlových Varech,“ sdělila. V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži za pokus o vraždu 10 až 18 let vězení.
Muž zaútočil podle kriminalistů na svoji stejně starou ženu v sobotu před polednem v rodinném domě. Napadl ji zřejmě po předchozí slovní rozepři a velkou silou ji bil pěstí do obličeje. Poté z domu utekl.
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Těžce zranil ženu, transportoval ji vrtulník. Policie nakonec útočníka dopadla
Policisté ho ještě tentýž den po rozsáhlém pátrání a také s pomocí veřejnosti dopadli v centru Karlových Varů v jednom z obchodů.
Dechová zkouška na alkohol i test na návykové látky u něj byly negativní.
Žena byla vážně zraněná. Letecky ji transportovali do nemocnice. Podle mluvčí záchranné služby Simony Kratochvílové pacientka utrpěla velmi závažné poranění hlavy.
„Po zajištění dýchacích cest a napojení na umělou plicní ventilaci jsme ji předali letecké záchranné službě, která ji dále transportovala do Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín,“ informovala o víkendu Kratochvílová.
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22. srpna 2026