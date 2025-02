Ruina v Mořičově čeká na záchranu. Peníze jsou, chybí ale stavební firma

Zámeček, k němuž vede jen štěrková příjezdová cesta, je v havarijním stavu. Navíc k památce není přivedená elektřina ani voda.

„Město dlouhodobě usilovalo o rekonstrukci památky, bohužel se nedařilo sehnat dotace. Teď, když máme přiklepnutou podporu z takzvaného programu ITIKA, tedy Integrované Teritoriální Investice Karlovarské Aglomerace, se zase do tendru nikdo nepřihlásil,“ postěžoval si ostrovský starosta Pavel Čekan.

Doplnil, že v loňském roce město vypsalo tendr dvakrát. „Dali jsme tomu ještě jednu šanci a rada schválila zadávací podmínky pro veřejnou zakázku. Někdy v březnu už bychom měli vědět, jak to dopadlo,“ pokračuje starosta s tím, že pokud se podaří sehnat vhodného dodavatele, začaly by práce okamžitě tak, aby skončily příští rok v létě.

Vedení města se rovněž podařilo s poskytovatelem dotace dohodnout prodloužení termínu pro čerpání a vyúčtování evropské podpory z programu ITIKA a to do konce roku 2026. Hrozilo totiž, že při nedodržení termínu město o dotaci přijde a peníze připadnou dalším projektům v pořadí.

Co se týče rekonstrukce, je podle starosty Čekana nejdůležitější zpevnění zdí. Poté je třeba vyzdít okenní klenby a vytvořit vstup do prostoru zámečku. V rámci úprav by uvnitř měla vzniknout dřevěná podlaha s lavičkami, přičemž použité dřevo by mělo být odolnější. Nebude totiž kryté před nepřízní počasí. V bezprostřední blízkosti objektu se navíc počítá s ohništěm a menší odpočinkovou zónou.

Město Ostrov v minulosti dlouhodobě usilovalo o získání loveckého zámečku v Mořičově do vlastnictví. Původně byl totiž v majetku státní společnosti Lesy ČR.

Kulturní památka z roku 1958

Jak uvedl Jaroslav Vyčichlo, autor webu Památky a příroda Karlovarska, barokní lovecký zámeček nechali vystavět v letech 1738-1739 majitelé ostrovského panství markrabata Ludwig Georg a August Georg z Baden-Badenu a Hochburku na návrší v nejvyšší části rozsáhlé panské obory v někdejším lesním revíru Tiergarten. Objekt vzdálený asi 1,5 kilometru jihozápadně od vsi Mořičov (Möritschau) vyrostl na půdorysu nepravidelného jedenáctiúhelníku.

Přízemí a první podlaží objektu dosahovalo výšky čtyř metrů, druhé patro pak bylo o metr nižší. Vstup do objektu byl jihovýchodní strany, velkou část v přízemí zaujímala přijímací místnost, v přední části podsklepená, vedle schodiště byla i menší kuchyně.

Prostory v dalších patrech plnily funkci společenských místností v době honů. Vytápěny byly krby.

Kolem zámečku byl vybudován důmyslný systém cest, alejí a průhledů. Majitelé se svými hosty jej využívali pro lov zvěře. Přímo k jižní stěně zámečku přiléhala bažantnice. Lesním průsekem severozápadním směrem bylo možné dohlédnout až k hlavnímu vstupu do Launeburského zámku v Ostrově, odkud se prý dávalo znamení k zahájení lovu.

Objekt, který původně patřil k ostrovskému zámku, sloužil do počátku 19. století. Následně byl opuštěn a rychle chátral. Vyhlášen kulturní památkou byl v roce 1958. Ve druhé polovině 20. století však rychlá destrukce opuštěného zámečku pokračovala, v současnosti už připomíná zříceninu.