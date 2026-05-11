V ostrovské věznici hořela matrace, dva vězně a dozorce převezli do nemocnice

Autor:
  10:31
V neděli v podvečer vyjížděli záchranáři do věznice v Ostrově na Karlovarsku k nahlášenému požáru. Část jedné z budov zaplnil kouř z hořící matrace. V nemocnici skončili dva vězni a jeden z dozorců, kteří se nadýchali dýmu.
ilustrační snímek | foto: HZS Karlovarského kraje

Požár ve věznici, kdy z jedné budovy stoupal dým, byl kolem půl šesté v podvečer nahlášený hasičům. Ti rovnou vyslali na místo větší jednotek a techniky.

„S ohledem na místo zásahu vyjížděly jednotky povolávané při vyhlašovaném druhém stupni požárního poplachu. Nebylo jasné, jak velkého rozsahu bude událost. Došlo tam k zahoření matrace a zakouření části budovy. Nakonec se většina jednotek odvolávala ještě před dojezdem na místo. Při příjezdu už byl požár zvládnutý. My jsme pak odvětrávali budovu,“ popsal mluvčí hasičů Karlovarského kraje Patrik Žižka.

K požáru došlo v části věznice, kde v té době bylo 30 lidí. Dva vězně a jednoho zaměstnance věznice záchranná služba převezla do nemocnice. O život nešlo nikomu. „Všichni tři byli nadýchaní kouře. Převáželi jsme je na interní ambulanci do Ostrova k dalšímu dovyšetření,“ doplnila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje Simona Kratochvílová.

Vyšetřovatelé zjišťují, proč ve věznici začalo hořet i jaký je rozsah škod.

Požáry matrací ve věznicích nejsou až tak výjimečné. V naprosté většině případů je zapalují vězni.

Když nevyšla vražda dozorce, zapálili celu. Vězeň dostal sedmnáct let

Loni například Krajský soud v Plzni vyměřil pětadvacetiletému Dominikovi Danyimu sedmnáctileté vězení za dvojnásobný pokus o vraždu. Předloni v květnu se pokusil spolu se spoluvězněm v káznici v Horním Slavkově na Sokolovsku zabít dozorce. Vyrobili si k tomu speciální bodný nástroj. Když jim plán nevyšel, v cele se zabarikádovali, zapálili matrace a tím chtěli skoncovat se životem. Navíc zatarasili vnitřní mříž cely, aby nešla otevřít.

Když celu zapálili, nebrali podle soudců ohled na třetího spoluvězně, který byl s nimi v té době v cele. Příslušníci tehdy dokázali všechny tři muže dostat z hořící cely včas.

Po tomhle incidentu byl Danyi přesunutý do Valdic. Tam podle spisu po měsíci a půl podpálil další celu.

V plzeňské věznici uhořel trestanec, patrně i přes zákaz kouřil v posteli

Výjimečný byl před pěti roky případ v plzeňské věznici, kde muž nastoupil do výkonu trestu a první noc v cele na přijímacím oddílu s největší pravděpodobností kouřil na lůžku a usnul. Cigareta zřejmě zapálila lůžkoviny, muž těžké popáleniny nepřežil.

20. srpna 2025

KRIMI

11. května 2026  10:31

10. května 2026  7:11

9. května 2026  10:21

9. května 2026  7:28

8. května 2026  7:57

7. května 2026  14:34

7. května 2026  11:26

7. května 2026  4:57

6. května 2026  15:50

6. května 2026  9:44

5. května 2026  21:34

5. května 2026  20:14

