Po výbuchu plynové lahve vzplála chatka na Karlovarsku, muž skončil v nemocnici

„U výbuchu plynové lahve zasahovaly tři jednotky hasičů. Událost je se zraněním a s následným požárem objektu. Příčina výbuchu je předmětem šetření,“ informoval Žižka.
Mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Simona Kratochvílová řekla, že zranění utrpěl jednapadesátiletý muž.
„Jednalo se o zranění lehčího charakteru, transportovali jsme ho do nemocnice v Ostrově,“ doplnila.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz