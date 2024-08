Konečně mají kde sušit hadice. Ostrovští hasiči mají novou zbrojnici

Jako by se přestěhovali ze zemljanky do apartmá luxusního pětihvězdičkového hotelu. Tak se mohou cítit ostrovští dobrovolní hasiči poté, co se postupně začínají zabydlovat v nové zbrojnici. Od půlky července sice vyjíždějí k zásahům už z ní, oficiálně se ale jejich nové sídlo otevře 21. září.