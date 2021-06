Seniorům s duševními poruchami pomáhá v Ostrově gerontopsychiatrie

„V roce 2018 bylo pouze v Karlovarském kraji přes čtyři tisíce pacientů se syndromem demence. Podle odborných studií se jejich počet v nejbližších desetiletích zdvojnásobí,“ naznačil důvodu vzniku nového oddělení primář ostrovské psychiatrie Tomáš Turek.



Podle něj je, pokud těmto pacientům chtějí lékaři dopřát co nejdelší a nejkvalitnější život, nezbytná včasná a detailní diagnostika duševního onemocnění i poruch paměti.



„Jenže to samo o sobě nestačí. Aby byla léčba úspěšná, musí následovat aktivní psychosociální rehabilitace, což je přesně to, na co se naše nové gerontopsychiatrické oddělení zaměřuje,“ vysvětlil primář.

Přístup se dá zjednodušit do formulace, že nepilulková terapie je možná důležitější než ta pilulková. „Naším cílem je vracet pacienty do původního prostředí,“ uvedl Turek.

Tomuto procesu má pomoct celá řada terapeutických postupů. Ppočínaje terapií malými zvířátky, kdy mají přímo na oddělení malého králíčka, a konče například cvičnou kuchyňkou či prádelnou, ve které si klienti mohou oživit postupy k soběstačnosti.

Nemocnice Ostrov patří do skupiny Penta Hospitals. Ta se podle generální ředitelky Barbory Vaculíkové dlouhodobě snaží zkvalitňovat poskytované služby.

„V tomto konkrétním případě se zároveň snažíme reagovat na závažný společenský problém, kterým je nárůst počtu starších pacientů. Ti potřebují včasnou a účinnou psychiatrickou péči, která by zvýšila šanci na jejich návrat do běžného života,“ uvedla Vaculíková při představení projektu gerontopsychiatrie.

„S věkem se jak fyzicky, tak psychicky stáváme křehčími. A s různou mírou křehkosti vstupujeme do určitých situací. Čím jsme starší, tím jsme zranitelnější,“ komentoval vznik gerontopsychiatrického oddělení karlovarský psychiatr Karel Moravec.

Psychiatrická péče o seniory je podle něj pole neorané. „Nikdy se jí nikdo systematicky nevěnoval. V Karlových Varech jsem osmadvacet let a celou dobu s kolegy voláme po vzniku podobného oddělení. Je tedy jedině dobře, že vzniklo,“ řekl psychiatr.

Psychiatrická péče o pacienty ve věku 65 a více let s sebou podle primáře Tomáše Turka nese řadu specifik. „Rozhodně se nedá zjednodušeně říct, že je to psychiatrie posunutá do vyšší věkové kategorie,“ podotkl. U seniorských pacientů například existuje jiná léková politika.

„Pacienti mají často obrovské množství léků, které užívají. Interakce mezi nimi mohou být často velice významné,“ vysvětlil primář.



Dalším specifikem je, že duševní nemoci, například demence, jsou onemocnění trvalého rázu. „Naším cílem je zestabilizovat stav pacientů a zkvalitnit jejich život. Ovlivnit poruchy nálad či nespavost tak, aby byli schopni fungovat ve svém přirozeném prostředí,“ doplnil primář ostrovské psychiatrie.

Nové gerontopsychiatrické oddělení je svým zaměřením v rámci České republiky jedinečné. Tomu nasvědčuje i zájem o tuto službu. Od druhého týdne fungování oddělení je podle Tomáše Turka jeho kapacita obsazená z devadesáti procent.