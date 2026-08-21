Událost si lidé připomenou v rámci komponovaného večera Anděl Karla Kryla se vrací domů, který začne v 17 hodin.
Barokní soška anděla byla dlouhá léta uchovávána na zámku Červená Lhota. Právě tam ji při přípravě dokumentu o Karlu Krylovi objevil režisér Josef Císařovský. Od tamního kastelána Tomáše Horyny se dozvěděl příběh jejího původu a protože měl v Ostrově známé, podařilo se domluvit její návrat.
„Podle vzpomínek kastelána Horyny se soška do Bechyně, tehdejšího bydliště Karla Kryla, dostala v době, kdy v ostrovském Klášterním areálu sídlila armáda. Vojáci měli podle pamětníků do andělů na oltářích střílet jako do terčů. Jeden z nich tehdy sošku zachránil, při opušťáku ji propašoval z kasáren a odvezl do Bechyně. Právě tam se následně při setkání s přáteli objevil také Karel Kryl. Nedlouho poté vznikla jeho píseň Anděl,“ poznamenal ostrovský starosta Pavel Čekan.
Vojáci do andělů stříleli
Z Bechyně soška putovala k Horynovi. Dostal ji od manželů Martincových, kteří byli spolužáky Karla Kryla. „Martincovým ji svěřil kamarád, který byl kdysi v Ostrově na vojně. A byl u toho, když vojáci do andělů na oltářích stříleli,“ vzpomínal Horyna.
Poškozená polychromovaná plastika s polámanými křídly, pocházející z poničeného kostela uprostřed vojenského prostoru, prošla částečnou obnovou, zejména co se týče dřevokazného hmyzu. A protože byla původně na postranním oltáři zavěšená tak, aby navozovala dojem letu, vyrobil pro ni restaurátor Jiří Pavlík speciální podstavec.
„Její původní umístění se nám podařilo dohledat na základě historických fotografií tehdejšího interiéru. Co se týče křídel, rozhodli jsme se ponechat plastiku tak, jak byla. Její silný historický příběh tak zůstane zachovaný,“ vysvětlil Čekan.
V rámci akce předá sošku oficiálně kastelán Tomáš Horyna, který o ni desítky let pečoval. Pátečním večerem zazní písně Karla Kryla v podání Milana Krejsy, chybět nebudou ani vzpomínky a vyprávění. O Karlu Krylovi promluví například Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, autor knihy Jako anděl s polámanými křídly. Ve svém vystoupení se zaměří na symbol anděla v životě a díle Karla Kryla.
Vznikne nový dokument o Karlu Krylovi
Závěr večera bude věnován ostrovskému Klášterního areálu, jehož historie sahá do roku 1644, pohnutém období, kdy zde sídlil vojenský útvar, a jeho obnově v letech 2001 až 2007. O osudu a znovuzrození památky pohovoří stavební historik Lubomír Zeman, restaurátor Jiří Pavlík a ostrovský badatel Josef Macke. V průběhu celé akce bude přímo v lodi kostela natáčet režisér Císařovský záběry pro svůj dokument o Krylovi.
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Karel Kryl na sebe upozornil albem Bratříčku, zavírej vrátka. Jeho písně se staly obžalobou doby po srpnu 1968. Po okupaci odešel do německého exilu a začal spolupracovat s Rádiem Svobodná Evropa. Jeho písně však zůstaly doma. Opisovaly se, tajně poslouchaly, půjčovaly a zpívaly mezi přáteli nebo u táboráků.
Po listopadu 1989 se Kryl vrátil do Československa. Ani v nové době neztratil svůj kritický odstup a věci veřejné dokázal pojmenovávat stejně otevřeně jako dříve. Zemřel náhle 3. března 1994 ve věku 49 let.