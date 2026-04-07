Opozice poslala květinovou zakázku k ÚOHS, vadí jí chybějící smlouva

Jitka Dolanská
  15:44
Osazení záhonů a další květinovou výzdobu, kterou v roce 2023 dodala Ostrovu na Karlovarsku firma Květinové město, prověří Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podnět k prošetření podali opoziční zastupitelé. Podle nich byla zakázka za přibližně půl milionu korun netransparentní.

Zasedání zastupitelstva města Ostrov (24. dubna 2024) | foto: Město Ostrov

Podnět k prošetření podali opoziční zastupitelé poté, co Rada města Ostrov schválila v březnu zpětné proplacení zakázky formou dohody o narovnání. Argumentují tím, že k zakázce za přibližně půl milionu korun neexistuje žádná objednávka ani smlouva a že její přidělení tedy bylo netransparentní.

„My chceme, aby k takovým vědcem nedocházelo a aby byly nastaveny mechanismy, které to do budoucna vyloučí. Požadujeme, aby byl proveden audit zakázek za rok 2023 a zveřejnění jména osoby, která ze strany města zakázku zadala. A taky aby město pozastavilo dohodu o narovnání do doby, než ÚOHS celou věc prošetří,“ uvedl opoziční zastupitel Jan Bureš, který jménem zastupitelského klubu ODS podnět na úřad zaslal.

Ostrovské vedení města po půl roce padlo, novým starostou je opět Pavel Čekan

Podle starosty Ostrova Pavla Čekana stojí za dohodou o narovnání snaha města vyřešit administrativní pochybení. „Ano, práce byly vykonány bez smluvního vztahu. Ovšem kdo za to může, kde se stala chyba, to je dnes těžké hodnotit. Co vím, tak to bylo tak, že Miloslav Štěpán z Květinového města nepodal písemnou nabídku a tudíž z naší strany nemohla přijít ani objednávka. Nicméně práce byla odvedená, cena byla standardní. Je to prokázané, naceněné, ověřené. Rada proto rozhodla, že dodavateli za květinovou výzdobu města z roku 2023 zaplatí,“ vysvětlil starosta.

Dodal, že jde už o pátý podnět, který v souvislosti s Ostrovem ÚOHS v posledních letech řeší. Až dosud každý odložil.

Byl jsem slabým starostou, rezignoval první muž Ostrova. Nahradil ho Lukáš Lerch

Ani teď se starosta neobává, že by prošetřování sporné zakázky ze strany ÚOHS přineslo nějaké zásadní zjištění a vedlo k jinému výsledku. „Ta částka je relativně marginální. Město má interní předpis, že o zakázce do půl milionu korun může rozhodnout sám starosta. Proto může být zadaná i takzvaně z ruky, tedy bez soutěže,“ uvedl starosta Čekan.

V Ostrově se v uplynulých třech letech několikrát měnilo vedení města a jak se zdá, situace před nadcházejícími komunálními volbami opět houstne. Ačkoli to Jan Bureš popírá, současné vedení radnice má za to, že předvolební kampaň ve městě už zahájila.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Okolí Medardu se začíná měnit. Volný přístup k vodě zachováme, ujišťují investoři

V bývalé těžební oblasti vznikne atraktivní multifunkční stezka pro pěší,...

Okolí umělého jezera Medard u Sokolova se začíná měnit. Z bývalého hnědouhelného lomu se postupně stává nová rekreační oblast a výhledově i zajímavé místo k bydlení.

Liberec - K. Vary 0:1P. Hosté jsou poprvé od roku 2009 v semifinále, rozhodl Černoch

Hokejisté Karlových Varů se radují z postupu do semifinále.

Hokejisté Karlových Varů uspěli v urputné bitvě s Libercem. Rozhodující čtvrtfinálový zápas vyhráli na ledě soupeře 1:0 po prodloužení a čeká je extraligové semifinále proti Třinci. V čase 71:40...

Jsem Němec, chci vyšší odškodné, žádal u soudu muž zraněný při srážce vlaků

V blízkosti Perninku na Karlovarsku se srazily dva osobní vlaky. (7. července...

Nejvyšší soud zamítl dovolání Němce, který utrpěl těžká zranění při železniční nehodě v červenci 2020 u Perninku na Karlovarsku. Cizinec argumentoval vyššími životními náklady ve své zemi. Soud ale v...

Mercedes v Chebu otevře závod, zaměstná tisíce lidí. Podle Havlíčka přinese miliardy

Pracovník montuje součásti nákladních vozidel Mercedes-Benz v továrně Daimler...

Značka Mercedes-Benz Trucks z německé automobilové skupiny Mercedes-Benz (dříve Daimler) plánuje otevřít závod v Chebu. Závod s výrobní kapacitou kolem 25 tisíc vozů podle společnosti zaměstná více...

Vary na nás vlétnou, my musíme jít do nich, velí třinecký Michal Kovařčík

Karlovarští hokejisté se radují z vedoucího gólu ve druhém semifinálovém utkání...

Zmrtvýchvstáním na Bílou sobotu třinečtí Oceláři zasadili hokejistům Karlových Varů pořádnou ránu. Prohrávali 1:4, načež třemi góly během 129 vteřin ve druhé třetině vyrovnali a Michal Kovařčík 14...

7. dubna 2026  11:55

Karlovarské letiště zůstává i letos ve ztrátě, další propad hrozí kvůli válce

Letiště Karlovy Vary

Mezinárodní letiště Karlovy Vary, které vlastní Karlovarský kraj, bude i letos hospodařit se ztrátou. Jak řekl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Hurajčík (ANO), její výše je plánována na přibližně...

7. dubna 2026  10:04

Lázeňství a vojáci. Karlovy Vary chtějí vysokou školu, vyjednává se s univerzitou

Premium
Aby mladí neodcházeli. Za vysokou školu ve svém kraji bojuje hlavně senátorka...

Aby mladí lidé z nejzápadnějšího cípu Čech neodcházeli kvůli vzdělání pryč a aby se měl o obyvatele kdo starat zejména po zdravotnické stránce. Ale jde třeba také o to, aby se zvýšil počet lidí v...

7. dubna 2026

Okolí Medardu se začíná měnit. Volný přístup k vodě zachováme, ujišťují investoři

V bývalé těžební oblasti vznikne atraktivní multifunkční stezka pro pěší,...

Okolí umělého jezera Medard u Sokolova se začíná měnit. Z bývalého hnědouhelného lomu se postupně stává nová rekreační oblast a výhledově i zajímavé místo k bydlení.

6. dubna 2026  10:09

Firmy z Karlovarského kraje cílí na studenty, chybějí jim techničtí specialisté

Zástupci karlovarské hospodářské komory na letošním Veletrhu pracovních...

Přesvědčit studenty a absolventy z regionu, že západ republiky nabízí zajímavé pracovní nabídky, je příjemným místem k životu a že má smysl se do kraje po škole vrátit. To byl cíl zástupců...

5. dubna 2026  9:33

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

4. dubna 2026  21:08

Kyberšmejdi cílí na emoce seniorů, pomůže nový projekt Neviditelní

ilustrační snímek

Seniorů na internetu přibývá. S nimi se však na sítě přistěhovali i kyberšmejdi, kteří zranitelnou generaci využívají k peněžním podvodům. Projekt Neviditelní, který se zaměřuje na zviditelňování...

4. dubna 2026

Nechceme, aby pacienti odjížděli na vyšetření jinam, přeje si ředitel nemocnice

Ředitel Karlovarské krajské nemocnice Jiří Štefan (uprostřed) chce zdravotnické...

Stabilita zdravotnických týmů, digitalizace a s tím související snížení administrativní zátěže, pokračující investice do rozvoje zdravotní péče, důraz na kvalitu, na spokojenost personálu i pacientů....

4. dubna 2026  7:13

Přesilovky pomohly. Vary změnily oslabení, asi proto z toho byly góly, smál se Hudáček

Karlovarský brankář Dominik Frodl čelí šanci třineckých hokejistů.

V minulých osmi utkáních vyřazovací části extraligy třinečtí hokejisté využili jen tři z 31 přesilovek. A teď na úvod extraligového semifinále dali v početní převaze Karlovým Varům hned dva góly....

4. dubna 2026  5:55

Lázeňství chceme posunout na vědeckou úroveň, říká šéfka karlovarského institutu

Alina Huseynli, ředitelka Institutu lázeňství a balneologie v Karlových Varech.

Tři roky stojí Alina Huseynli v čele Institutu lázeňství a balneologie v Karlových Varech (ILAB). Spolu se svými kolegy se snaží za pomoci moderních vědeckých postupů zkoumat účinnost lázeňských...

3. dubna 2026  9:18

Šabinu brázdili kluci s řehtačkami. Tradice překonala komunismus i pandemii

Zvony uletěly do Říma a kluci ze Šabiny je nahrazují rachtáním na rachtačky....

Rachot řehtaček a klapaček se o Velikonocích ozývá Šabinou na Sokolovsku. Rok co rok vyráží parta školáků napříč celou obcí, aby stejně jako jejich otcové a dědové třikrát denně nahradili zvony,...

2. dubna 2026  15:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.