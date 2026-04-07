Podnět k prošetření podali opoziční zastupitelé poté, co Rada města Ostrov schválila v březnu zpětné proplacení zakázky formou dohody o narovnání. Argumentují tím, že k zakázce za přibližně půl milionu korun neexistuje žádná objednávka ani smlouva a že její přidělení tedy bylo netransparentní.
„My chceme, aby k takovým vědcem nedocházelo a aby byly nastaveny mechanismy, které to do budoucna vyloučí. Požadujeme, aby byl proveden audit zakázek za rok 2023 a zveřejnění jména osoby, která ze strany města zakázku zadala. A taky aby město pozastavilo dohodu o narovnání do doby, než ÚOHS celou věc prošetří,“ uvedl opoziční zastupitel Jan Bureš, který jménem zastupitelského klubu ODS podnět na úřad zaslal.
Podle starosty Ostrova Pavla Čekana stojí za dohodou o narovnání snaha města vyřešit administrativní pochybení. „Ano, práce byly vykonány bez smluvního vztahu. Ovšem kdo za to může, kde se stala chyba, to je dnes těžké hodnotit. Co vím, tak to bylo tak, že Miloslav Štěpán z Květinového města nepodal písemnou nabídku a tudíž z naší strany nemohla přijít ani objednávka. Nicméně práce byla odvedená, cena byla standardní. Je to prokázané, naceněné, ověřené. Rada proto rozhodla, že dodavateli za květinovou výzdobu města z roku 2023 zaplatí,“ vysvětlil starosta.
Dodal, že jde už o pátý podnět, který v souvislosti s Ostrovem ÚOHS v posledních letech řeší. Až dosud každý odložil.
Ani teď se starosta neobává, že by prošetřování sporné zakázky ze strany ÚOHS přineslo nějaké zásadní zjištění a vedlo k jinému výsledku. „Ta částka je relativně marginální. Město má interní předpis, že o zakázce do půl milionu korun může rozhodnout sám starosta. Proto může být zadaná i takzvaně z ruky, tedy bez soutěže,“ uvedl starosta Čekan.
V Ostrově se v uplynulých třech letech několikrát měnilo vedení města a jak se zdá, situace před nadcházejícími komunálními volbami opět houstne. Ačkoli to Jan Bureš popírá, současné vedení radnice má za to, že předvolební kampaň ve městě už zahájila.