Řidič jel zkratkou podle navigace, s kamionem uvázl na hrázi rybníka

Že není zkratka jako zkratka se přesvědčil řidič mířící do továrny Amhenol v ostrovské průmyslové zóně. Navigace ho zavedla nejprve na úzkou nezpevněnou cestu. Ani to však šoféra nepřesvědčilo, že jede špatně a pokračoval podle jejích pokynů.

Z nezpevněné cesty se nakonec stala pěšina a těžký nákladní vůz nakonec uvázl na hrázi rybníka. Návěs se nebezpečně naklonil nad vodu a vůz se začal propadat do půdy. Pokud by se převrátil do rybníka, hrozila kontaminace vody provozními kapalinami.

„Řidič nerespektoval dopravní značení, dostal blokovou pokutu, navíc musel zaplatit i zásah odtahové služby. Vyproštění trvalo až do podvečerních hodin,“ poznamenal zástupce velitele ostrovských strážníků Roman Vočeluk.

Nešlo podle něj o první případ, se kterým se ostrovští strážníci setkali. Loni se podobná situace odehrála nedaleko ostrovského Teska. Tehdy vjel řidič náklaďáku na úzkou silničku mezi zahrádkami, odkud byl problém ho vyprostit.

Naviják, kladky a těžký vyprošťovací stroj

V Ostrově zasahovali při vyprošťování kamionu pracovníci sokolovské firmy Auto3000. „U podobných událostí zasahujeme několikrát měsíčně,“ konstatoval ředitel firmy Tomáš Pillmayer.

Řidiči podle něj velmi často slepě důvěřují navigaci a nevnímají potom své okolí a dopravní značky. Problém ale není jen u šoférů, svůj podíl mají i samotné navigace, které vozy posílají na těžko dostupná místa.

Podle Pillmayera patřil pondělní zásah k těm jednodušším. „Hlavně se nemusel překládat náklad. I tak jsme ale museli vůz jistit speciálním navijákem, kladkami a úvazy, aby nám zadní část vozu při vyprošťování hlavně nesklouzla do rybníka,“ dodal šéf vyprošťovací firmy.

Na dřevěném můstku přes řeku Mži uvázl v roce 2022 kamion na Tachovsku. I v tomto případě tam řidiče dovedla navigace.