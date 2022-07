O prázdninách vystřídali školáky dělníci, radnice dají do oprav miliony

„Největší akcí za téměř tři miliony korun je výstavba bezbariérového přístupu do pavilonu prvního stupně a zahrady v Základní škole Pionýrů. V plánu je ještě oprava podlahy v kuchyni za částku přesahující 1,2 milionu korun s termínem dokončení do 29. srpna a první etapa opravy učeben za milion korun, která má skončit do 24. srpna. Oprava slaboproudých rozvodů v Základní škole Rokycanova je naplánovaná do 25. srpna za zhruba dva miliony korun,” komentoval současnou situaci mluvčí úřadu v Sokolově Vladimír Meluzín.

Nudit se řemeslníci nebudou ani v mateřských školách. Nejnákladnější akcí za téměř 1,4 milionu je druhá etapa opravy elektroinstalace v Mateřské škole K. H. Borovského, která má být dokončena do 28. července.

Na téměř 800 tisíc korun přijde oprava kuchyně a výdejen jídla v Mateřské škole Alšova, která má být hotová do 24. srpna. A na opravu elektroinstalace dojde rovněž v Domě dětí a mládeže Sokolov. Konkrétně v přízemí pavilonu C a bude za 955 900 korun. Rekonstrukce potrvá do 25. srpna.

„Celkem si významnější práce vyžádají 12 606 330 korun,” dodal mluvčí sokolovské radnice.

Nová učebna

Také město Chodov si naplánovalo využít letní prázdniny na drobné opravy ve školách. Miliony korun si město připravilo na tradiční prázdninovou údržbu škol. Kromě menších servisních úkonů se využijí finanční prostředky na nákup nového vybavení či techniky.

Stavební ruch již začal na Základní škole J. A. Komenského, tam se vylepšuje především nová počítačová učebna, která po letech potřebuje rekonstrukci. Na novou třídu s IT vybavením má město Chodov připravené 2,2 milionu korun.

Stěhování knihovny do nových prostor čeká Základní školu Školní. Kromě běžné údržby se učitelé dočkají rekonstrukce některých kabinetů nebo instalace nového serveru za 600 tisíc korun.

V Základní škole Husova se obnoví výmalba a nátěry v pavilonu prvního stupně a ve třídách druhého stupně. Třídy a chodby dostanou nová světla. Letní investice přijdou školu na 680 tisíc korun.

„Zmíněné investice jsou jen ty nejvýznamnější, počítáme i s řadou běžných a menších prací. V září budou moci děti i učitelé již nastoupit do připravených škol,“ poznamenal místostarosta Chodova Luděk Soukup.