Rozkopaná dálnice i ulice v Karlových Varech ztěžují výjezdy záchranářům

„Hlášení o uzavírkách a plánovaných rekonstrukcích nám chodí s předstihem. Mají je k dispozici na operačním středisku i posádky vozů ve výjezdových tabletech,“ poznamenal mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. „S omezeními se strojníci seznamují i v rámci školení na místopis. „Při výjezdu vyhodnocují optimální trasu právě s ohledem na uzavírky,“ doplnil.

Přeplněné mosty komplikují cestu

Podobně vidí situaci i zdravotničtí záchranáři. Také jejich řidiči o uzavírkách vědí dopředu. „Při výjezdu už je však na uvážení každého z nich, jakou cestu k pacientovi zvolí. S přihlédnutím k denní době, hustotě provozu i zohlednění trasy navrhované navigací,“ uvedla Zdeňka Newiaková, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Na frekventovaných místech, mezi které aktuálně patří například Chebský most, to ovšem bývá pro záchranáře problém. Alternativní trasa přitom může být podle Kasala delší než ta, kterou by záchranáři volili za běžných podmínek. „Když se do zúženého místa hasičský vůz a sanitka nevejde, nemůže dopředu, ani dozadu, může to v nejhorším případě stát někoho život,“ zdůraznil mluvčí hasičů.

Dopravu v Karlových Varech aktuálně komplikuje především uzavřený Ostrovský most. Práce na něm jsou naplánované do konce června. Oprava konstrukce má zaručit prodloužení její životnosti o další roky tak, aby mohla bez problémů pojmout dopravu v centru města po dobu, kdy bude kvůli generální rekonstrukci uzavřený Chebský most.

Oprava dálnice D6 tolik nebolí

Plynulosti provozu aktuálně nepřidávají ani velkoplošné opravy výtluků v ulicích města. „Snažíme se, když klimatické podmínky dovolí, jeden den úsek vybrousit a druhý položit nový asfalt,“ řekl Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu. Toto omezení však bude trvat nejkratší dobu. Pokládka nové asfaltové vrstvy na mnoha místech Karlových Varů by měla podle mluvčího skončit 21. dubna.

Na provozu v krajském městě se ovšem částečně podepisuje rovněž oprava dálnice D6. Kvůli ní jsou na nezbytně dlouhou dobu uzavřené některé sjezdy a výjezdy. V Karlových Varech se to týká mimoúrovňové křižovatky v Jenišově.

„Dopravní omezení na D6 jsou pro nás v časech s vyšší hustotou provozu jen zanedbatelné zdržení. I přes ztížené podmínky dodržujeme dojezdovou dobu 20 minut. Sanitkám se zapnutým světelným i zvukovým znamením je většinou řidičů umožněn bezproblémový průjezd,“ komentovala situaci na dálnici D6 za zdravotní záchranáře jejich mluvčí Zdeňka Newiaková.

Ne každý umí záchranářskou uličku

V ulicích Karlových Varů je však situace o poznání komplikovanější. Mluvčí hasičů Martin Kasal proto apeluje na „běžné“ řidiče, aby měli, jak se říká, oči na stopkách. „I pro ně je průjezd zúženými a dopravou zahlcenými úseky komplikovaný. My bychom ale potřebovali, aby o to víc sledovali okolní provoz a v případě nutnosti mysleli i na nutnost vytvořit záchranářskou uličku,“ doplnil Kasal.

Zkušenosti záchranářů ovšem ukazují, že i tak jednoduchý úkon, jako vytvořit záchranářskou uličku, je pro některé motoristy problém. Často totiž zmatkují. Bezmyšlenkovité zastavení přitom může situaci projíždějícím záchranářům spíš zkomplikovat.

Nejlépe to zvládají policisté a strážníci

„Mohou být místa, kdy je lepší raději popojet ještě o pár metrů dále. Dupnout na brzdy a zastavit téměř na místě, aby mě záchranáři mohli předjet, může vypadat jako správná věc, ale je to k ničemu, když auto stejně neprojede,“ řekl k tomu krajský koordinátor BESIP Lukáš Hutta.

Aktuální dopravní situaci tak nejlépe zvládají městští i státní policisté. Mají osobní auta, která se do kritických míst vejdou o poznání lépe, než sanity a cisterny. „Nezaznamenal jsem, že by současná omezení v dopravě negativně dopadla na výkon naší služby. Když potřebujeme, stačí maják a siréna,“ řekl Marcel Vlasák, velitel karlovarské městské policie.