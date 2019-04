Z Varů se stane velké staveniště, řidiče omezí opravy městských ulic

11:40 , aktualizováno 11:40

Moskevská, Západní, Petřín nebo Koptův most. Po skončení velikonočních svátků startují v Karlových Varech celoplošné opravy komunikací. I když půjde o relativně krátké akce, jejichž realizace by většinou neměla být delší než dva týdny, bude to pro dopravu v lázeňské metropoli znamenat pořádnou zátěž.