Některé opravy silnic kraj zastaví, dostal výrazně méně peněz od státu

Loni přitom poslal Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) do kraje 145 milionů, předloni 112 milionů.

„Díky tomu, že měl Karlovarský kraj velký přebytek hospodaření z roku 2018, jsme navýšili příspěvek o zhruba 150 milionů korun. Přesto jsou požadavky z měst a obcí na opravy silnic pořád v obrovském měřítku, nemluvě o tom, že je do toho zahrnuta i oprava mostů,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, která je zároveň předsedkyní Asociace krajů ČR.

Právě opravy mostů jsou podle ní velice nákladné a Karlovarský kraj momentálně stojí před rekonstrukcí mostu v Novém Sedle. „Řekla bych, že ta částka, kterou obdržíme ze SFDI, nám ani na tuto opravu nestačí, takže musíme vynakládat i naše prostředky,“ doplnila.

Kraj dostává peníze ze SFDI poslední čtyři roky a podle hejtmanky se mu rekonstrukce silnic nižších tříd daří v daleko větší míře.

Letos fond rozdělil mezi regiony dvě miliardy korun, další dvě by měly dostat prostřednictvím evropských dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Ten má ale svá pravidla a hejtmančin náměstek pro dopravu Martin Hurajčík se obává, že Karlovarský kraj kvůli nim může mít smůlu.

„Jsme malý kraj a mnoho těchto míst, která se dají opravovat pomocí IROP, už je opravených a bohužel u nás silniční síť tyto podmínky nesplňuje,“ řekl.

Pro IROP je totiž důležitá takzvaná sít TNT, tedy silnice zařazené do transevropské sítě. „My z peněz z IROPu můžeme opravovat pouze silnice, které na ni navazují a splňují, dá se říct, kategorii silnice vyšší třídy a těch je u nás velmi málo,“ vysvětlil náměstek.

To, že kraj dostal ze SFDI poloviční příspěvek oproti loňsku, podle něj znamená, že jeho silničáři musí některé akce omezit či zrušit. Dluh na opravách přitom Martin Hurajčík odhadl na zhruba dvě a půl miliardy korun. „Které akce budeme muset omezit či zrušit, je ještě předmětem debat, ale určitě se jedná i o ty velké řádově za desítky milionů,“ naznačil.

Ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Jan Lichtneger už ale některé změny prozradil. „Ze SFDI jsme museli vypustit několik akcí, například opravu silnice Rájov. Některé akce jsme přesunuli a budeme je hradit z krajského příspěvku, jedná se třeba o stavbu Stříbrná - Bublava,“ uvedl.

Bez příspěvků se může oprava zpomalovat, míní hejtmanka

Zástupci krajů by byli rádi, pokud by příspěvek SFDI putoval do regionů pravidelně. Podle Jany Mračkové Vildumetzové jsou dvě cesty, které by vedly k systémovému řešení a kraje by měly jistotu, že peníze na opravy silnic získají.

První z nich vede změnou zákona, podle které by měl SFDI povinnost dávat peníze nejen na silnice prvních tříd. Druhým řešením by byla změna rozpočtového určení daní. Do krajů by mohla jít například část daně z pohonných hmot, kterou by pak použily na rekonstrukce svých silnic.

„Jestliže dojde k tomu, že kraje nebudou dostávat další příspěvky, tak si myslím, že do budoucnosti by se zase mohlo stát, že by se mohla oprava zpomalovat,“ řekla hejtmanka.

Kraje se starají celkem o více než 48 600 kilometrů silnic druhých a třetích tříd, v případě Karlovarského kraje jde o 1 800 kilometrů. Příspěvek SFDI se odvíjí právě od délky konkrétní regionální sítě.