Kraj dá na opravy silnic půl miliardy, postaví i cestu k polygonu BMW

„Nyní budeme soutěžit zhotovitele a já doufám, že se co nejrychleji začne stavět,“ uvedl hejtmančin náměstek pro dopravu Martin Hurajčík.

Z jeho oblasti se podle něj jedná o jediný závazek kraje, který dal investorovi. Poté se společně budou bavit ještě o tom, jak bude okolí nové silnice vybavené. Společně jednají například o elektronabíječkách a podobně (podrobněji v článku K areálu BMW postaví kraj silnici, slíbil i parkoviště a zastávku).

Kraj chce v letošním roce vložit do oprav a modernizací svých silnic více než půl miliardy korun.

„Krajská správa a údržba silnic dostane jako příspěvek z krajského rozpočtu přibližně dvě stě milionů, jak to bývá. Nicméně ještě se budeme bavit o penězích z přebytku hospodaření roku 2018,“ uvedl Martin Hurajčík s tím, že vznesl požadavek na 150 milionů korun. Záleží ale na tom, co zastupitelé schválí.

Další peníze chce kraj získat z evropských a národních titulů. Zatím však stále není jasné, jestli dostane příspěvek na opravy silnic druhých a třetích tříd ze SFDI, jako tomu bylo v minulých letech.

„Pokud by byl v intencích roku 2018, kdy kraje získaly čtyři miliardy, tak pro nás to znamená přibližně 145 milionů,“ vyčíslil náměstek.

Připravené jsou přitom podle něj projekty za zhruba dvě miliardy. Mezi letošní nejdražší akce bude patřit spojnice Bochov - Hlinky či pokračování obchvatu Mariánských Lázní.

Pokud dorazí peníze ze SFDI, chtěl by kraj opravit například most v Novém Sedle. Několik milionů chce letos vložit i do silnice mezi Novými Hamry a Horní Blatnou, která se v zimě neudržuje.