Oprava Karlovy ulice zkomplikuje život řidičům v Chebu, potrvá do podzimu

„Když se rekonstruuje celá vozovka včetně chodníků a veřejného osvětlení, tak to logicky dopravní omezení vyvolá. Akce je nicméně rozdělena do tří etap, což by mělo komplikace omezit,“ řekl místostarosta Chebu Ladislav Hrubý s tím, že do výběrového řízení se přihlásilo devět firem.

Nejnižší nabídka byla na 10,7 milionu korun, což je zhruba o tři miliony méně, než je odhad v projektové dokumentaci. Město rovněž požádalo o dotaci ministerstva pro místní rozvoj z programu na obnovu místních komunikací. Ta by mohla pokrýt přibližně šedesát procent uznatelných nákladů.

Cheb by měl vědět v červnu, zda se mu povedlo státní podporu získat. Rekonstrukce ale bude pokračovat v každém případě. V plánu je opravit vozovku a chodníky, a to včetně podkladových vrstev, upravit odvodnění a veřejné osvětlení. Nově se v Karlově ulici objeví značení pro podélná parkovací místa na obou stranách komunikace.

Rekonstrukce necelých tří stovek metrů z celkové délky Karlovy ulice začne v sektoru od křižovatky s ulicí Svobody po křižovatku s Dukelskou, následovat bude úsek od Dukelské ke křižovatce s ulicí Hálkova.

Na závěr čekají opravy část ulice od křižovatky s Hálkovou až k Pivovarské. V průběhu prací dojde vždy k úplné uzavírce provozu v celém opravovaném úseku.