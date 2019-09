Oprava zimního stadionu v Mariánských Lázních má tři týdny zpoždění

„Rada města rozhodla o dodatku ke smlouvě o rekonstrukci zimního stadionu. Původní termín dokončení, který byl stanoven na 22. září, jsme prodloužili na 10. října. Jedná se tedy přibližně o tři týdny, po které bude ještě stadion mimo provoz,“ uvedl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina.

Důvodem jsou dodatečné práce, které ve výčtu stavebních činností projektu nebyly zahrnuty.

„U takto velikých akcí se běžně stává, že se v průběhu stavby něco objeví. Nicméně si myslím, že když už tam ta firma pracuje, mělo by se udělat, co je třeba. V žádném případě to nebude mít vliv na finance, nebude to znamenat předražení projektu. Město zaplatí navíc přibližně 23 tisíc korun,“ upřesnil starosta.

Podle jeho slov budou moci zřejmě hned druhý den po předání na plochu nastoupit hokejisté a led vyzkoušet.

Jak řekl, v průběhu uplynulých několika měsíců došlo na kompletní rekonstrukci ledové plochy a výměnu chladicího média. Namísto nebezpečného čpavku nyní v Mariánských Lázních nově mění vodu na led freon. Práce byly náročné.

„Veškeré vrstvy původní ledové plochy bylo nutné vytrhat až na základovou desku. Na ni dělníci položili hustou síť trubek a nakonec vše zalili betonem. V rámci oprav jsme nechali vyměnit také mantinely a plexiskla kolem plochy. Došlo i na spoustu drobnějších oprav, na které projekt nepamatoval. Například na úpravu kotelny,“ popsal starosta.

Ušetří za energii

Na modernizaci zimního stadionu se podařilo městu získat dotaci 19 milionů korun. Projekt, který Mariánskolázeňští chystali od roku 2016, protože použitá technologie byla na konci životnosti, vyšel celkem na 37 milionů.

„Dotace pokryla jen technologickou část. Veškeré stavební práce kolem jsme museli zaplatit z našeho rozpočtu,“ doplnil starosta. Pro město však bylo prioritou zachovat plochu pro mladé hokejové a krasobruslařské naděje, ale i veřejnost. Navíc po dokončení rekonstrukce zaplatí méně za energii. Nová technologie je totiž mnohem úspornější.

Zimní stadion v Mariánských Lázních zahájil provoz v roce 1975. Vzápětí se začala stavět kovová konstrukce zastřešení. Ta se však o šest let později, v prosinci 1981, zřítila. Později plocha dostala novou střechu, tentokrát s dřevěnou konstrukcí.