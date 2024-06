Opilec napadal zdravotníky, kteří ošetřovali pacienta. Zamkli se v sanitce

Podle svědků jako by mu z přemíry alkoholu najednou přeskočilo. Bez zjevného důvodu přistoupil k sanitce a začal záchranáře vulgárně urážet. Protože byl stále agresivnější, nakonec se před ním museli v sanitce uzamknout. „Obávali se totiž, že by je mohl i fyzicky napadnout,“ upřesnil policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Jejich obavy byly zřejmě na místě, protože útočník na to reagoval několika údery rukou do bočního okénka a zpětného zrcátka sanitky. „Když záchranáři z místa odjížděli, tak šel za couvajícím vozidlem a několikrát kopl do předního nárazníku a rukou udeřil do přední kapoty,“ popsal Kopřiva. Uklidnil se až po příjezdu policejní hlídky, kterou si zdravotníci předtím na pomoc zavolali.

Při následné dechové zkoušce útočník nadýchal 2,12 promile. Nyní se bude zpovídat z výtržnictví a poškození cizí věci. „V případě prokázání viny hrozí třiatřicetiletému muži trest odnětí svobody až na tři roky,“ konstatoval Kopřiva. Škodu na sanitce vyšetřovatelé stanovili na přibližně 20 tisíc korun.