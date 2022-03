Opilá řidička se zákazem řízení zamkla děti v autě a šla nakoupit alkohol

Sedmatřicetiletá žena z Kynšperka nad Ohří popíjela ve čtvrtek v podvečer doma na zahradě alkohol. Když jí došel, sedla do auta, kam vzala i svého čtyřletého syna a dvouletou dceru. Aniž by je zapnula do autosedaček, vydala se s nimi k místnímu nákupnímu centru.

„Krátce před 18. hodinou přijela osobním automobilem značky Peugeot k obchodnímu domu v Kynšperku nad Ohří. Ve vozidle ponechala své dvě nezletilé děti, automobil uzamkla a šla nakoupit. Po chvíli k obchodnímu domu přijela policejní hlídka z místního obvodního oddělení, která si všimla, že u vozidla stojí dvě nezletilé děti bez dozoru dospělé osoby,“ popsal událost krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Zanedlouho vyšla z prodejny matka dětí. Policistům řekla, že je nechala ve vozidle a nechápe, jak ho dokázaly opustit. Podle všeho ale auto v opilosti jen špatně zamkla.

„Po chvíli se žena přiznala, že k obchodnímu domu přijela osobním automobilem, a to i přesto, že má platný zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do roku 2023. Hlídka to lustrací ověřila,“ řekl Kopřiva.

Policisté dali řidičce dýchnout, orientační dechová zkoušce ukázala 1,42 promile alkoholu. Děti si pak vyzvedl jejich dědeček, otec řidičky. Tu policisté převezli na obvodní oddělení.

Nyní ji podezírají z ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. „V případě prokázání viny hrozí sedmatřicetileté ženě až tři roky vězení,“ doplnil k případu mluvčí.