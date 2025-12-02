Konec zdlouhavého dojíždění. Karlovarský kraj otevře své onkologické centrum

Jitka Dolanská
  13:22
Vyšší dostupnost specializované péče, rychlejší diagnostika, lepší koordinace celého postupu a léčba přímo v Karlovarském kraji. To jsou benefity, které přinese pacientům nové Komplexní onkologické centrum. V regionu začne oficiálně fungovat od ledna. Pro nemocné, kteří se perou s rakovinou, to znamená, že ve většině případů už nebudou muset jezdit do nemocnic v Plzni nebo v Praze.
Rakovinotvorná buňka (ilustrační fotografie)

Rakovinotvorná buňka (ilustrační fotografie) | foto: Profimedia.cz

Do nemocnic Motol nebo Na Homolce zamíří pouze na některá vysoce specializovaná vyšetření a zákroky.

Pro kraj, který dosud jako jediný takové centrum neměl, je posun v léčbě onkologických onemocnění extrémně důležitý. Odborníci totiž varují, že počty onkologických pacientů v regionu významně rostou. Stoupá zejména počet lidí s nádory plic.

„V přepočtu na počet obyvatel jsou skupiny nádorů, v nichž region dominuje celé republice. Ročně zde přibude zhruba 1 800 pacientů s velmi vážným onkologickým onemocněním. Pokud bychom k tomu připočetli i ty, které se podaří zachytit včas, tak jde asi o 3 tisíce případů,“ konstatoval ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistik Ladislav Dušek.

Zátěž podle něj v posledních deseti letech narostla o 30 procent. „Není důvod se domnívat, že budoucí senioři budou zdravější než ti současní. Počítejme s tím, že do roku 2030 proti roku 2020 naroste tato zátěž o 20 procent a v dalších letech ještě o dalších asi 30 procent. Proto je potřeba kapacity onkologické péče v Karlovarském kraji zvednout, a to o 60 až 75 procent,“ dodal Dušek.

Karlovarský kraj bude mít vlastní onkologické centrum. Jako poslední v Česku

Vyzdvihl význam prevence s tím, že pokud se naplní prognózy a bude zde žít 2,5krát víc seniorů než dnes, je možné stav zvládnout jedině za pomoci prevence. „Bohužel, v celé republice je návštěvnost preventivních programů nedostatečná, v Karlovarském kraji je navíc oproti zbytku republiky ještě snížená. A přitom právě při prevenci je šance zachytit velkou masu nádorů, které jsou jinak diagnostikovány pozdě, a léčba proto nebývá úspěšná,“ dodal Dušek.

Podle Pavla Krištofa, primáře onkologického oddělení Nemocnice v Chebu, která je součástí Karlovarské krajské nemocnice, se výskyt nádorů posouvá do nižších věkových skupin, kde bývá zhoubné bujení agresivnější.

„Aktuálně je v Karlovarské krajské nemocnici, expozitura Karlovy Vary, ambulance, kde je šest pozic pro aplikaci cytostatik. Předpokládáme rozšíření provozu až do večerních hodin s tím, že sestřičky by si upravily pracovní dobu. Přibude další lékař a doufáme, že i další lékaři. Pracuje se na akreditaci onkologického pracoviště, abychom si mohli vychovávat lékaře sami,“ popsala přípravy ke spuštění centra primářka karlovarského onkologického oddělení Hana Korunková.

Bartoška otevřel novou onkologickou ambulanci. „Jsem na to ideální,“ vtipkoval

Současně finišují práce na rekonstrukci onkologického oddělení v chebské nemocnici, které zatím pracuje v provizoriu. Od února by se měla začít využívat kapacita zdejší ozařovací techniky a v květnu nebo červnu by už mohla naplno fungovat lůžková péče.

„Co se týče pacientů, kteří se jezdí léčit jinam, už nyní se ozývají. Jde zejména o ženy, které bojují s nádorem prsu a užívají tabletky. Nicméně očekáváme, že zhruba o 50 procent naroste počet nových pacientů, což je v podstatě množství, které jsme dříve odesílali mimo kraj,“ doplnila lékařka.

Jak řekl krajský náměstek pro zdravotnictví Petr Kubis, nejdůležitější v celém procesu je pacient.

Člověk zjistí, že řeší nepodstatné věci, říká koordinátorka onkologické péče

„Budeme spolupracovat s nemocnicí Motol, kde vzniká Národní onkologické centrum. A když se zkušenosti tamních lékařů spojí s našimi lékaři, kteří jsou rovněž na špičkové úrovni, tak to bude ve prospěch pacientů. Zásadní je z mého pohledu rovněž institut koordinátora. Tedy člověka, který nemocného provede celým procesem tak, aby netápal a vše se dělo rychle. To je velmi důležité, protože se ukazuje, že v onkologické léčbě jde vždy o čas,“ přiblížil Kubis.

V té souvislosti připomněl, že kraj v lednu chystá masivní informační kampaň zaměřenou na prevenci a včasný záchyt nádorových onemocnění. „Chceme vytvořit webové stránky, kde lidé najdou vše ohledně prevence. Na co mají právo, jakým způsobem procházet preventivními programy a případně, že si o ně mohou svému lékaři říct. Spustit bychom je chtěli v lednu,“ dodal Kubis.

2. července 2024
