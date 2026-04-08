V bývalé transfuzní stanici vznikne stacionář pro onkologické pacienty

Jitka Dolanská
  9:21
V bývalé transfuzní stanici v Karlových Varech začne fungovat dočasný denní stacionář pro pacienty Komplexního onkologického centra Karlovarské krajské nemocnice. První pacienty přivítá v polovině roku. V plánu je později stacionář přestěhovat do nového onkologického pavilonu, který by měl v karlovarské nemocnici vzniknout.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Nemocnice Agel

Bývalou transfuzní stanici kraj plánuje postupně přeměnit na byty a školicí středisko pro zdravotníky.

„Stále věříme, že postavíme novou budovu nemocnice. Proto ten dočasný stacionář. Nicméně musíme jít krok po kroku. Nejdřív rozšíření urgentního příjmu a pak v další fázi nová budova. Abychom neměli dvě staveniště vedle sebe,“ vysvětlil karlovarský hejtman Petr Kubis.

Připomněl, že onkologické centrum začalo v krajských nemocnicích v Karlových Varech a v Chebu pracovat 1. ledna. V dubnu by se měl v chebské nemocnici otevřít opravený pavilon onkologie s denním stacionářem a lůžkovou částí.



„Protože komplexní onkologické centrum už funguje, hledali jsme budovu v majetku kraje, kde by bylo možné rychle a levně stacionář zřídit. Ukazuje se, že objekt bývalé transfuzní stanice nedaleko areálu nemocnice je tím nejvhodnějším dočasným řešením,“ uvedl krajský radní pro správu majetku Erik Klimeš.

Náklady na vybudování stacionáře podle něj budou ve statisících korun, kraj bude zároveň pokračovat v přípravě přestavby bývalé transfuzní stanice ve Vítězné ulici pro potřeby zdravotnického personálu.

V budově by mohlo vzniknout přibližně jedenáct bytů, pokoje pro stážisty a školicí místnosti. Kraj tím chce rozšířit nabídku benefitů pro nové lékaře i střední zdravotnický personál. Přeměna stanice na bytový dům by měla stát přibližně 60 milionů korun bez DPH. Transfuzní oddělení se odtud v únoru 2024 přestěhovalo do zrekonstruovaného objektu bývalého infekčního oddělení přímo v areálu krajské nemocnice.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.