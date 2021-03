Jeden umělec utíkal na Západ na motocyklu, druhý tvrdil, že je tam náhodou

První případ se odehrál v srpnu roku 1968, kdy se tehdy třiadvacetiletý Arnulf Ehrlich, občan tehdejší NDR, vydal na svém motocyklu na výlet do socialistického Československa. V noci ze 13. na 14. srpna se nedaleko Dolního Pelhřimova pokusil přejít hranici do NSR. Jenže ostraha hranic jej ve 2:15 ráno zadržela.

Ehrlich se v českém vězení dlouho neohřál. Ještě téhož dne byl v 10 hodin předán k potrestání do tehdejší Německé demokratické republiky, kde byl odsouzen ke 20 měsícům vězení.

„Případ by se mohl zdát malicherný, vždyť se jednalo jen o několik hodin, kdy byl v Československu zadržován. Zásadní ovšem je, že krátké omezení jeho svobody neskončilo propuštěním, ale předáním východoněmecké STASI a následným odsouzením v NDR,“ vysvětluje právní zástupce Ehrlicha, advokát Lubomír Müller.

„V jistém smyslu to lze přirovnat k tomu, jako kdyby za Protektorátu četníci někoho na pár hodin zadrželi a pak ho předali Gestapu. Problém není v tom, že si chvíli poseděl na četnické stanici, ale v tom, co pak následovalo,“ dodává Müller.



Návrhu na rehabilitaci dnes uznávaného výtvarníka Arnulfa Ehrlicha soud vyhověl, umělec tak po více než půlstoletí dosáhl spravedlnosti.

Utéct se mu podařilo o dvacet let později

O rehabilitaci žádal chebský soud prostřednictvím svého právního zástupce také herec a režisér Dirk Jungnickel. Toho zadrželi pohraničníci při údajném pokusu o překonání státních hranic se Spolkovou republikou Německo 10. dubna 1965.

Jedenadvacetiletý Dirk Jungnickel, který přicestoval do Československa vlakem, se z Chebu vydal na procházku směrem k Pomezí nad Ohří. A kousek za Pomezím byl kvůli podezření ze spáchání trestného činu opuštění republiky ve 14:45 hodin zadržen. Téhož dne byl hodinu před půlnocí předán na hraničním přechodu v Schönbergu východoněmeckým bezpečnostním orgánům.

„Při výslechu, který se udál následujícího dne v NDR, uvedl, že se na cestu vedoucí do SRN dostal náhodou. To, že měl u sebe mapu a kompas vysvětlil tím, že byl v cizí zemi, kde se nevyznal. Na další otázku, zda se chtěl přes Československo dostat do SRN, odpověděl, že ne. Přestože se nepřiznal, byl v NDR více než tři měsíce vězněn. Propuštěn byl až po opakované intervenci ze strany rodičů,“ popsal jeho osudy advokát Lubomír Müller.

Dirk Jungnickel nakonec z NDR skutečně uprchl. Podařilo se mu to až v roce 1985. Od té doby pracuje jako nezávislý režisér a autor v Západním Berlíně. Zaměřuje se na dokumentární tvorbu, která se věnuje mapování osudů obětí komunistické svévole.