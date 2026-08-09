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Oprava lávky nabrala drobné zpoždění, hotová bude ve druhé polovině srpna

Jitka Dolanská
  9:55
Lávka přes Ohři v Kynšperku bude hotová ve druhé polovině srpna.

Lávka přes Ohři v Kynšperku bude hotová ve druhé polovině srpna. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Lávka přes Ohři v Kynšperku bude hotová ve druhé polovině srpna.
Lávka přes Ohři v Kynšperku bude hotová ve druhé polovině srpna.
Lávka přes Ohři v Kynšperku bude hotová ve druhé polovině srpna.
Lávka přes Ohři v Kynšperku bude hotová ve druhé polovině srpna.
6 fotografií
Celý rok se museli obyvatelé Kynšperku i turisté na páteřní krajské cyklostezce obejít bez unikátní dřevěné lávky, po níž mohli překonat řeku Ohři. To se už brzy změní. Opravy unikátu finišují a radnice plánuje, že jedno z nejdelších dřevěných přemostění v republice částečně otevře ve druhé polovině srpna.

O měsíc později by měly opravy kompletně skončit. Kolaudaci a oficiální otevření lávky doprovodí městská slavnost.

„Máme drobné zdržení kvůli nějakým menším problémům, ale ty se podařilo vyřešit a stavba běží dál,“ řekl tamní starosta Marek Matoušek s tím, že původně měly práce skončit v červnu. Firma už z betonového předmostí sejmula bednění, vodáci na lodích však pod mostem ještě proplouvat nemohou.

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„Možná někdy kolem 24. srpna bychom mohli získat povolení k užívání stavby, aby se lidé dostali z jednoho břehu na druhý a nemuseli úsek obcházet. V září by se mohlo kolaudovat a pak budeme slavit,“ naznačil.

Opravy jsou vyčíslené celkem na 24 milionů korun. Na projekt si město vzalo dlouhodobý úvěr. „Bohužel se nám nepodařilo získat státní či evropskou dotaci. Ale protože lávka je součástí páteřní cyklostezky Karlovarského kraje, získali jsme z kraje individuální příspěvek 4 miliony korun,“ konstatoval starosta.

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Hladinu Ohře pokrývá zelený koberec z chráněných vodních rostlin. Podle vodáků je to každoroční jev. (20. července 2026)
Dřevěná lávka pro pěší v Kynšperku nad Ohří
Dřevěná lávka pro pěší v Kynšperku nad Ohří
6 fotografií

Více než 130 metrů dlouhá lávka přišla loni o svá sto let stará betonová předmostí poté, co statik zjistil, že materiál je staticky narušený a na konci životnosti.

Most poničil koncem 2. světové války ustupující wehrmacht. Vojáci tehdy vyhodili do povětří hlavní oblouk. Obnažené ocelové výztuhy začaly oxidovat a postupně se rozpadly. Beton se začal drolit a praskat. Naopak samotná dřevěná konstrukce je podle starosty v dobrém stavu. Poslední velkou rekonstrukcí prošla v roce 2004, kdy se stavěla cyklostezka Ohře, jejíž je součástí.

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Radnice využije uzavírky a jakmile to bude možné, zajistí údržbu vlastního tělesa lávky. „Už jsme vše zkontrolovali a víme, co bude potřeba udělat. Nebude to nic velkého. Vyměníme poškozené dřevěné dílce, některé lampy veřejného osvětlení a podobně,“ uvedl starosta s tím, že nové betonové části lávky budou mít moderní osvětlení v zábradlí. Rovněž na ostrov, přes který lávka vede, bude možné sejít širokými schody.

Současná dřevěná lávka překlenula řeku Ohři v roce 1950, kdy nahradila povodní zničené provizorium. Je zastřešená, z každé strany má 13 okenních otvorů. Měří přibližně 130 metrů, přičemž délka dřevěné části je 63 metrů. Po lávce v Českém Krumlově je ta v Kynšperku druhou nejdelší dřevěnou lávkou v republice.

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