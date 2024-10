Městům dali divočáci pokoj, zemědělcům však dále páchají obrovské škody

„Konkrétně na Chebsku je situace tragická. Pro zemědělce, kteří tu hospodaří, je to katastrofa. Z pěti hektarů kukuřice na nás při sklizni vylezlo pět desítek prasat. U kukuřice je zajímá klas, takže prase rostlinu povalí, klas nakouše, povalí další a tak pokračuje. Uprostřed kukuřičného pole dělají obrovská, klidně i dvouhektarová kola, kde leží rozkousané, rozsekané a shnilé rostliny. To se nedá sklízet,“ popsal situaci soukromý zemědělec Jiří Vacek, jednatel firmy Zephyr Františkovy Lázně.

Ačkoliv iniciativu kraje vítá, je podle něj cesta, jak problém s černou zvěří řešit intenzivněji. „Problém je v tom, že by se měly víc střílet bachyně. Prostě samice, které rodí mláďata. Jinak se stavy přemnožené černé zvěře nesníží,“ vysvětlil Vacek.

V Karlových Varech, kde ještě před několika lety nebylo až takovou zvláštností potkat divoké prase uprostřed zástavby, se situace zlepšila. „Osvědčil se odstřel, kdy jen za posledních půl roku bylo odstřeleno 65 kusů černé zvěře, škody v parcích a na městské zeleni jsou zhruba pětinové oproti situaci v minulých letech,“ potvrdil Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu.

Na tomto stavu má podle Stanislava Dvořáka, ředitele Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary vliv i to, že s motivačním projektem pro myslivce začali ještě dřív, než s podobnou aktivitou přišel kraj. „Náš motivační program jede dál, teď k němu navíc mají myslivci šanci získat i krajské peníze,“ doplnil.

První náměstek hejtmana Karel Jakobec připustil, že zájem ze strany žadatelů je menší, než kraj čekal. „Předpokládáme, že je to zejména tím, že dotační program je relativně nový, teprve se rozjíždí a bude nějakou dobu trvat, než se dostane do povědomí všech, kteří by na příspěvek mohli dosáhnout,“ domnívá se Jakobec, podle něhož šlo myslivcům z krajského rozpočtu 968 tisíc korun.

Krajští radní zatím uspokojili 70 žádostí. Ty jsou vázané na dobu, kdy byla zvířata ulovena. Od prvního říjnového dne mohou myslivci žádat o krajský příspěvek za divočáky odlovené v období od 1. července do 30. září letošního roku.

„Ve vyplácení finančních prostředků budeme pokračovat i nadále, potřebujeme, aby se počet prasat snížil, a tím i škody v lesích, které jsou velké. Navíc vzniká i riziko ohrožení zdraví a majetku obyvatel, jemuž chceme za každou cenu samozřejmě zabránit,“ dodal Karel Jakobec.

V roce 2018 se v Bukovanech na Sokolovsku divočáci běžně procházeli i po sídlišti.