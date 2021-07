V roce 1989 ho bezdůvodně zadrželi pohraničníci, dostal odškodné 1 440 korun

Psal se rok 1989 a Alexandru Herrmannovi z někdejšího východního Německa bylo pouhých jednadvacet let. Volno trávil v Československu, kde se na jedné z procházek zatoulal až do Starého Hrozňatova. Tamním pohraničníkům se zdál podezřelý. Mysleli si, že chce přejít hranice do svobodné Evropy. A tak ho pro jistotu zadrželi.