Odpůrci dresury zvířat v cirkusech protestovali v Karlových Varech

Před začátkem představení se v Karlových Varech sešla více než desítka odpůrců, většinu z nich tvořili studenti. Nesouhlasné transparenty ukazovali nejen návštěvníkům cirkusu, ale i řidičům projíždějícím po poměrně frekventované Západní ulici. Svůj protest nazvali pilotní akcí.



„Tento cirkus jezdí do Karlových Varů pravidelně a budeme před ním stát, kdykoli tu zase bude. Rádi bychom tak pozvali i ostatní, aby se k nám příště připojili,“ řekla studentka Maya, která je jednou z organizátorek protestu. Ten souvisí s celorepublikovou iniciativou Cirkusy bez zvířat a peticí, pod kterou se podepsaly tisícovky lidí.

„Chceme upozornit, že ta zvířata tráví celý život v klecích a jsou nucena dělat nepřirozené věci,“ řekl student Matěj, další z organizátorů protestu. Návštěvníkům společně s Mayou rozdával letáky, které upozorňovaly na zbytečné utrpení cirkusových zvířat například v podobě dresury.

Letáky také konstatovaly, že cirkus nemá výchovný ani vzdělávací účel, neboť tyto živé tvory neukazuje v jejich přirozenosti. Zájemci se mohli dočíst i to, že v moderních cirkusech jsou zvířata minulostí a v desítkách zemí ve světě už platí zákaz vystupování volně žijících, tedy divokých zvířat v cirkusech. O část letáků ale studenti přišli, protože jim je obsluha vstupu vytrhla z ruky a zmuchlala.

„Chtěli jsme jen pokojný a nenásilný protest, ale vyhodili nás,“ konstatovali organizátoři s tím, že zbytek letáků rozdají po představení. Návštěvníci na letáky buďto vůbec nereagovali, nebo se studentům vysmáli. „Planetu ale máme jen jednu a měli bychom se o ni starat. Dělá pro nás úžasné věci a my jí jen ničíme,“ posteskl si student Šimon.

Organizátoři přitom upozornili, že například zoo je pro ně mnohem přirozenější, než cirkus. Ten by podle nich měl být založený na lidském umění. „Do cirkusu klidně půjdu, ale jen do toho bez zvířat,“ řekla Lenka, která svůj nesouhlas přišla vyjádřit i s dcerou. Tu vzala před časem do Afriky, aby viděla, jak zvířata známá z cirkusů žijí ve skutečnosti.