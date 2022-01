Černých skládek sice ubylo, Vary ale trápí nepořádek kolem kontejnerů

Město peníze vyplácí Správě lázeňských parků, která skládky průběžně likviduje.

„Klasických černých skládek v přírodě ubylo,“ uvedl Miroslav Kučera, ředitel Správy lázeňských parků. Problém se podle zkušeností jeho kolegů přesunul přímo do ulic města, respektive ke stanovištím kontejnerů na separovaný odpad. „Skoro u poloviny z nich uklízíme nepořádek prakticky denně,“ potvrdil Kučera.

Za černou skládku totiž správa parků považuje i nepořádek, který z nejrůznějších důvodů lidé nechávají vedle kontejnerů na separovaný odpadl. A často nejde o odpad, který by do nich patřil.

„Vzpomínám si na případ muže, který takto likvidoval suť z rekonstrukce bytu. Podařilo se jej odhalit díky fotopasti,“ popsal Kučera. Podle něj existuje několik lokalit v Karlových Varech, kde je nepořádek kolem kontejnerů častější.

„Například u různých ubytoven, jako například Úvalská,“ řekl ředitel Správy lázeňských parků. Z tohoto seznamu zmizela budova v Charkovské ulici. I tam podle Kučery bývaly tyto problémy častější. Majitel někdejší ubytovny ovšem problémové nájemníky vystěhoval a objekt zrekonstruoval. Nově vzniklé byty pak nabídne na trhu s realitami.

Černé skládky zcela nevymizely

Podle Martina Duška, radního, do jehož gesce spadá odpadové hospodářství, je částka 1,2 milionu korun ročně na likvidaci černých skládek dostatečná. I on potvrdil fakt, že problém je hlavně kolem kontejnerů na separovaný odpad. To ovšem podle jeho zkušeností neznamená, že by v Karlových Varech nevznikaly i „klasické“ černé skládky.

„Jednu řešil odbor životního prostředí nedaleko tehdy vznikající kruhové křižovatky u Sedlce. Podařilo se vypátrat původce odpadu, kteří lokalitu vyčistili a navíc dostali pokutu,“ potvrdil radní Dušek.

Dalším místem, kde se v minulosti objevila černá skládka, je lokalita U Koníčka v Rybářích. „Ta byla pod estakádou,“ dodal radní. Podle něj se ovšem nedá říct, že by ve městě byla místa, kde by se černé skládky objevovaly pravidelně.