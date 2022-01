Přihlášení lidí k poplatku za odvoz odpadu vázne, můžou přijít o popelnici

V polovině ledna uplynula lhůta, do níž se měli majitelé nemovitostí přihlásit na radnicích měst a obcí k nově ustanovenému místnímu poplatku za svoz komunálního odpadu. Tato povinnost vyplývá ze změn zákonů o odpadech a místních poplatcích. Přesto, že tak měli majitelé učinit do 15. ledna, stále jsou v Karlovarském kraji stovky těch, kteří to neudělali.