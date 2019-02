Lidé v Chebu produkují hodně odpadu a málo třídí, ukázala studie

„Materiál je vlastně návrhem optimalizace odpadového hospodářství ve městě. Velmi obsáhle rozebírá současný stav a naznačuje možnosti do budoucna. Bohužel se ukazuje, že ta stávající situace není vůbec růžová. Při srovnání s ostatními podobně velkými městy v republice produkujeme velmi mnoho směsného odpadu, který navíc málo třídíme,“ podotkl chebský starosta Antonín Jalovec.

Také náklady na svoz a likvidaci odpadu jsou podle něj nadprůměrné. „A to i přes skutečnost, že loni začala odpad ve městě levněji svážet společnost Chetes. Podle studie stále zůstáváme cenově nad průměrem v České republice,“ řekl Jalovec.

Podle jeho slov je situace o to horší, že v Chebu množství vytříděného odpadu klesá, zatímco jinde v republice je trend opačný. Město bude muset v této oblasti zvolit jinou strategii a zavést ji postupnými kroky, přičemž každý krok bude nutné vyhodnotit zvlášť.

„Žádné zázračné řešení, které by najednou způsobilo, že se změní myšlení lidí a město bude čisté, neexistuje. Cestou je, a i samotný zpracovatel studie to navrhuje, systém jednotlivých dílčích opatření, jejichž postupné zavádění by mělo vyústit v intenzivnější třídění a pokles množství směsného odpadu,“ konstatoval starosta Jalovec.

Mezi nejdůležitější patří podle jeho slov zahuštění sítě kontejnerů na tříděný odpad, nové možnosti svozu, ale i motivace obyvatel a masivní informační kampaň. Radnice chce také vyhodnotit stávající systém paušální platby za odpad a porovnat jej se systémem, kde lidé platí podle frekvence vyvážení nádob.

„Ukazuje se, že rezervy máme. Například ve svozu z vilových čtvrtí, kde by bylo možné, aby lidé třídili do vlastních menších nádob, které by měli na zahradě, nebo do pytlů. Co se týče bioodpadu, tady jsme výrazně nad celostátním průměrem. Ale i zde hledáme způsob, jak sbírat biologický odpad například na sídlištích, kde to zatím příliš nejde,“ naznačil starosta.

Řešením by podle něj mohl být uzamykatelný kontejner. „Kdo chce třídit, dostane klíč. Město také zakoupilo kompostéry a máme požádáno o dotaci na dalších 400 nádob. Začali jsme i s tříděním kovu, v ulicích už stojí první kontejnery na tuto komoditu. Odevzdávat plechovky je možné také ve sběrných dvorech,“ popsal.

Dalším krokem je mít v ulicích větší množství kontejnerů na tříděný odpad, případně jednotlivé kontejnery přesunout tak, aby to k nim lidé neměli daleko. „Také bychom měli zvážit různé typy svozu tříděného odpadu nebo třeba i zapojení škol. Velkou roli hraje intenzivní informační kampaň pro veřejnost. Spousta lidí stále neví, jak a kam třídit,“ řekl Jalovec.

Podle starosty může být problémem, jak k likvidaci odpadů přistupují podnikatelé. Ti totiž v současnosti mají dvě možnosti. Buď se zapojí do městského systému, nebo mají smlouvu s firmou Marius Pedersen.

Radnice chce nyní zjistit, zda všichni podnikatelé skutečně za odpad platí. „Je třeba prověřit, zda část podnikatelů nezůstává v rámci systému černými pasažéry,“ doplnil starosta.

V souvislosti s projektem město získalo také brožuru nazvanou Chebský odpadový rádce. Ta obsahuje informace například o druzích odpadu, o sběrných místech, službě taxi odpad, ale i o tom, jak správně třídit. Lidé zde najdou také seznam důležitých informací, kontaktů a odkazů.