Odchytová služba pro zvířata po 14 letech končí, na vině jsou i zdravotní problémy

„Mezi hlavní důvody patří dlouhodobé zdravotní komplikace, rostoucí personální a finanční náročnost poskytovaných služeb, ale také právní nejistota spojená s výkonem činnosti, kterou naše organizace po řadu let vykonávala ve prospěch obcí, veřejnosti a dalších institucí,“ stojí v prohlášení organizace.
„Před pár hodinami jsem se vrátil z nemocnice, je mi docela dost zle. Doma na mě čeká hromada lejster, která musím vyřídit. Logické vyústění naší situace je prohlášení, které jsme ve středu večer zveřejnili,“ uvedl na dotaz iDNES.cz Petr Prokeš, zakladatel odchytové služby.
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Tu podle něj nyní jednoduše nemá kdo vykonávat. „Já proto, že jsem nemocný, kolega proto, že mu naše slavná policie zabavila řidičské oprávnění,“ vysvětlil Prokeš.
Služby Záchranné a odchytové služby pro zvířata využívala více než třicítka měst a obcí v regionu. „S nimi nyní musím vejít v kontakt, což se děje. Zároveň se bude zjišťovat, kdo převezme zodpovědnost za naši činnost. Na našich bedrech už to nebude,“ nastínil.
Jak dále uvedl ve zprávě o ukončení činnosti, nechce vytvářet dojem, že odpovědnost nese jediná instituce nebo jediný úřad. „Jsme však přesvědčeni, že současný systém neposkytuje organizacím vykonávajícím obdobnou činnost dostatečně jasné a předvídatelné podmínky,“ konstatoval Prokeš.
Jeho prohlášení vzbudilo na facebooku vlnu reakcí. V nich odchytové službě lidé vyjadřují podporu a lítost nad tím, že v regionu končí.