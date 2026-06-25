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Odchytová služba pro zvířata po 14 letech končí, na vině jsou i zdravotní problémy

Petr Kozohorský
  9:27
Petr Prokeš, provozovatel Záchranné a odchytové služby pro zvířata aktuálně...

Petr Prokeš, provozovatel Záchranné a odchytové služby pro zvířata aktuálně hledá nové prostory. Pomáhá mu s tím i veřejnost. | foto: archiv Záchranné a odchytové služby pro zvířata

Už deset let využívá Záchranná a odchytová služba pro zvířata pronajaté...
Už deset let využívá Záchranná a odchytová služba pro zvířata pronajaté...
Už deset let využívá Záchranná a odchytová služba pro zvířata pronajaté...
Už deset let využívá Záchranná a odchytová služba pro zvířata pronajaté...
5 fotografií
Ve více než třech desítkách měst a obcí v Karlovarském kraji se více než dekádu spoléhali na jejich služby při řešení toulavých či hendikepovaných zvířat. Nyní karlovarská Záchranná a odchytová služba pro zvířata definitivně končí svou činnost. Jak uvedla ve vyjádření na sociálních sítích, rozhodnutí není důsledkem jediné události.

„Mezi hlavní důvody patří dlouhodobé zdravotní komplikace, rostoucí personální a finanční náročnost poskytovaných služeb, ale také právní nejistota spojená s výkonem činnosti, kterou naše organizace po řadu let vykonávala ve prospěch obcí, veřejnosti a dalších institucí,“ stojí v prohlášení organizace.

„Před pár hodinami jsem se vrátil z nemocnice, je mi docela dost zle. Doma na mě čeká hromada lejster, která musím vyřídit. Logické vyústění naší situace je prohlášení, které jsme ve středu večer zveřejnili,“ uvedl na dotaz iDNES.cz Petr Prokeš, zakladatel odchytové služby.

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Tu podle něj nyní jednoduše nemá kdo vykonávat. „Já proto, že jsem nemocný, kolega proto, že mu naše slavná policie zabavila řidičské oprávnění,“ vysvětlil Prokeš.

Služby Záchranné a odchytové služby pro zvířata využívala více než třicítka měst a obcí v regionu. „S nimi nyní musím vejít v kontakt, což se děje. Zároveň se bude zjišťovat, kdo převezme zodpovědnost za naši činnost. Na našich bedrech už to nebude,“ nastínil.

Petr Prokeš, provozovatel Záchranné a odchytové služby pro zvířata aktuálně hledá nové prostory. Pomáhá mu s tím i veřejnost.
Už deset let využívá Záchranná a odchytová služba pro zvířata pronajaté prostory v nádražní stanici v Dalovicích.
Už deset let využívá Záchranná a odchytová služba pro zvířata pronajaté prostory v nádražní stanici v Dalovicích.
Už deset let využívá Záchranná a odchytová služba pro zvířata pronajaté prostory v nádražní stanici v Dalovicích.
5 fotografií

Jak dále uvedl ve zprávě o ukončení činnosti, nechce vytvářet dojem, že odpovědnost nese jediná instituce nebo jediný úřad. „Jsme však přesvědčeni, že současný systém neposkytuje organizacím vykonávajícím obdobnou činnost dostatečně jasné a předvídatelné podmínky,“ konstatoval Prokeš.

Jeho prohlášení vzbudilo na facebooku vlnu reakcí. V nich odchytové službě lidé vyjadřují podporu a lítost nad tím, že v regionu končí.

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