Firmy i školy zápasí se zákazem odborných praxí, hledají náhradu

Jak vyplynulo ze setkání na půdě hospodářské komory Karlovarského kraje, školy ve většině případů využívají k náhradě odborného výcviku individuální konzultace. Daří se rovněž zachovat praxe ve firmách. Je to ale obtížné a vzhledem k nařízením i v nedostatečném rozsahu.

„Často trvá i měsíc, než se všichni z kolektivu protočí a dostanou na odborný výcvik. To není ideální. Na druhou stranu jednoho žáka stihne učitel či instruktor naučit mnohem víc, než při běžné kolektivní výuce,“ shrnul praktickou výuku na ISŠ Cheb ředitel Jan Homolka.

Výhodou je spolupráce s firmami, protože do nich se žáci na odborný výcvik dostanou častěji. Navíc si stále udržují pracovní návyky a režim.

„Snažíme se lektora se studentem částečně izolovat, aby na hale nedocházelo ke kontaktu s běžným provozem. Žáci si při konzultacích spíše opakují to, co se naučili už dříve. Je to boj, ale dokázali jsme alespoň pro obor elektromechaniků udržet praxe v běhu i v únoru a březnu,“ shrnuje situaci jednatel firmy HF-Czechforge Jiří Strádal.

Udržet odborný výcvik pomocí individuálních konzultací chtějí rovněž na SPŠ Ostrov. Zatím se jim to daří převážně u závěrečných ročníků.

„Snažíme se všechny žáky vystřídat v týdnu, kdy mají mít odborný výcvik. Mají tedy na praktickou výuku kratší časový úsek, ale vidíme je každý týden a mají tak možnost se zeptat na to, co jim není jasné nebo si leccos vyzkoušet. Zaměřujeme se hlavně na témata a dovednosti, které jsou stěžejní pro závěrečné zkoušky,“ konstatuje vedoucí dílen a učitel praktického výcviku automechaniků a autotroniků na SPŠ Ostrov Jaroslav Zmeškal.

Individuální konzultace a nepřerušovaný výcvik

V podobné situaci jsou i další školy. „Bez individuálních konzultací bychom vůbec neobstáli,“ konstatuje například ředitelka SUPŠ Karlovy Vary Markéta Šlechtová.

„Hlavně čtvrťáci chodí po celou dobu, co jsou konzultace možné. Učně máme jen ve firmách. Zde jsme ale narazili, protože tyto konzultace nejsou povinné, takže musí být vůle jak na straně žáka i rodiče. Také máme dost dojíždějících žáků, jenže když nefungují internáty, žáci se na konzultace nedostanou,“ přibližuje Šlechtová.



„Proto u učňovských oborů tyto konzultace vesměs neprobíhají, i když firmy byly nachystané a ochotné praxe připravovat. Pokud nám to vláda dovolí, chystáme pro učně od poloviny května až do konce června pouze odborný výcvik bez narušení teoretickou výukou. Chceme oslovit firmy, zda by byly ochotné v takovém rozsahu žáky přijmout,“ dodává.

Variantu plného odborného výcviku bez střídání s teoretickou výukou vítá například jednatel společnosti Ept connector s.r.o. Tomáš Musil. Firma se momentálně zapojuje plně do distanční výuky na SPŠ Ostrov a praktické vyučování pro strojaře i nástrojaře nahrazuje online výukou, kterou vede instruktor a vedoucí výcvikového centra Petr Toth.

„Potřebovali bychom už ale výuku zintenzivnit a postavit žáky k soustruhu, u kterého mnozí nestáli téměř rok,“ dodává Musil.

Online praktickou výuku upřednostňují i na Střední škole logistické. Tady spolupracují s firmou Petr Fiala - velkoobchod s drogerií.