Karlovarský kraj dostane dvojnásobek vakcín, otevře další očkovací centra

K závěru minulého týdne vyočkovali zdravotníci v kraji 60 351 dávek vakcín, 16 107 lidí už má očkování včetně druhé dávky za sebou.



„Z pravidelných zpráv o průběhu očkování v zemi si kraj stojí velice dobře, máme nejvyšší míru proočkování vzhledem k počtu obyvatelstva. Stejně dobře jsme na tom také u prioritních skupin seniorů nad 70 a 80 let,“ komentoval rychlost očkování v regionu hejtman Petr Kulhánek.

Zdůraznil zároveň, že k tomu přispěla i mimořádná pomoc Německa, které do kraje na konci února poslalo 15 tisíc dávek vakcíny AstraZeneca. Do očkování se tak mohli zapojit i praktičtí lékaři. Ti začali první pacienty očkovat až o měsíc dříve než většina jejich kolegů z jiných krajů.

Aktuálně se v regionu pravidelně očkuje už ve 112 ordinacích a osmi očkovacích centrech, těch ale ještě přibude. Další se mají brzy otevřít v Aši nebo v Toužimi.

Přijdou vyšší příděly vakcín

Celkově musí kraj podle své očkovací strategie proočkovat nejméně dvě třetiny obyvatel regionu, tedy nad 200 tisíc dospělých. Bez toho nedojde k vybudování kolektivní imunity. Za jak dlouho se tak stane, záleží na dodávkách vakcín.

Informace o počtu jednotlivých dávek, které do kraje z centrálních skladů přicházejí pravidelně každý týden, se neustále mění, ta nejčerstvější je optimistická.

„Nyní dostáváme tři tisíce dávek vakcíny Pfizer týdně, po Velikonocích už bychom ale měli dostávat těchto vakcín více než dvojnásobek, tedy sedm tisíc dávek týden co týden. To nám umožní očkování ještě více zrychlit a jsme na to připraveni,“ potvrdil hejtman s tím, že kapacita očkovacích center je vytížena z poloviny.

„Ze dne na den jsme zároveň schopni upravit i pracovní dobu center včetně jejich rozšíření i na víkendy tak, aby očkování ještě více zrychlilo,“ vysvětlil hejtman.

Nejvíce se v kraji používá právě vakcína firem Pfizer/BioNTech, podáno bylo již více než 38 tisíc dávek. Zdravotníci aplikovali také přes 17 tisíc dávek vakcíny AstraZeneca (nově Vaxzevria) a 4 970 dávek očkovací látky firmy Moderna.

Od počátku pandemie se v Karlovarském kraji koronavirem nakazilo 44 282 lidí, s onemocněním zemřelo 1 413 z nich. Nejhorší byla epidemiologická situace v regionu v prvních dvou měsících letošního roku, nyní je virus na ústupu.

Během nejkritičtějších únorových týdnů přibývaly i stovky nakažených denně, smutný rekord pak padl ve čtvrtek 25. února. Tehdy testy odhalily 1 001 nakaženého, dnes je to kolem pěti případů denně v každém z okresů.

Aby to tak i zůstalo, kontrolují krajští hygienici pravidelně ty, kterým byla v souvislosti s onemocněním covid-19 nařízena karanténa či izolace.