Posilující dávku dostanou v Karlovarském kraji první lidé o víkendu

„Komu přijde SMS z centrálního systému státu, ten se může již hned o víkendu nechat naočkovat,“ potvrdil hejtman Petr Kulhánek.



Centrum ve Varyádě funguje o víkendu od 10 do 13 hodin. Přes týden se pak mohou zájemci o přeočkování zaregistrovat v kterémkoliv z očkovacích center nejen v Karlových Varech, ale také v Chebu, Sokolově nebo v Ostrově.

Pro obyvatele Mariánských Lázní a okolních obcí, kteří se ještě očkovat nenechali vůbec, bude zároveň tuto sobotu otevřen Hotel Butterfly. Od 10 do 16 hodin si sem mohou zájemci o jednodávkovou vakcínu Jansen přijít bez registrace, jen s kartičkou zdravotní pojišťovny a dokladem totožnosti.

Mobilní tým opět vyjede

S jednodávkovou vakcínou bude v následujících týdnech kraj objíždět i speciální mobilní očkovací tým, který personálně i technicky zajišťuje ve spolupráci s hasiči Karlovarská krajská nemocnice. „Pravidelně oslovujeme zejména starosty odlehlejších obcí v regionu, aby nám pomohli a své občany o možnosti nechat se naočkovat přímo v jejich obci nadále informovali. Bohužel, zájem je už od konce léta velmi malý,“ upozornila krajská koordinátorka očkování Dagmar Uhlíková.

S ohledem na to se nyní kraj rozhodl využít i společenských akcí, které se na podzim budou v jednotlivých obcích a městech pořádat. „Dáváme ve spolupráci s radnicemi a úřady dohromady seznam těchto událostí a plánujeme, kam by mohl očkovací tým už příští týden vyjet,“ doplnil hejtman Kulhánek.

Mobilní tým zároveň zajistí přeočkování posilující dávkou vakcíny proti covid-19 i mezi klienty a zaměstnanci pobytových sociálních zařízení v kraji. Hodlají toho využít domovy pro seniory, ale zájem o přeočkování hlásí i mobilní hospice, byť si jejich pracovníci očkování zařizují sami.

„V době nouzového stavu jsme si vyzkoušeli péči o umírající, kteří byli covid pozitivní, a poskytovali jsme služby i v rodinách, kde byli nemocní samotní pečující. Pro nás to znamenalo využít všechny dostupné ochranné prostředky a i nyní vstupují pracovníci hospice do domácností v respirátorech, byť pozitivní pacienty aktuálně nemáme,“ uvedla ředitelka chebského Hospice Sv. Jiří Alena Votavová s tím, že většina pracovníků je naočkovaná a dalšímu přeočkování se nebrání.

Kraj trápí mladí, nechtějí očkování

Do rodin i do škol po celém Karlovarském kraji budou brzy také distribuovány letáky propagující očkování. Informoval o tom hejtman s tím, že o vakcínu proti onemocnění covid-19 má zájem stále velmi málo mladých lidí do 30 let.

„Je třeba soustředit kampaň i na sociální sítě a dále vysvětlovat, že očkování je bezpečné,“ komentoval aktuální průběh vakcinace v regionu Kulhánek.