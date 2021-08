Cestou do kina mohou lidé dostat vakcínu, očkování chtějí hlavně místní

Zdravotníci vyjížděli od července po dohodě se starosty do měst a obcí po celém kraji a bez registrace se očkovalo například na náměstí v Aši, na obecním úřadě v Rotavě nebo v Božičanech.



Se začátkem filmového festivalu se pak tým minulý týden přesunul k Thermalu, kde se aktuálně může nechat bez předchozí registrace očkovat každý, kdo jde okolo.

Podle zjištění MF DNES využívají očkování jednodávkovou vakcínou Janssen hlavně místní. Ve středu v poledne, kdy se očkovací místo jako každý jiný festivalový den otevřelo, už ve frontě postávala šestasedmdesátiletá Jiřina Vojtová z Počeren. K Thermalu ji doprovodila její letitá přítelkyně.

„Covid jsem prodělala v březnu a doktor mi doporučil, ať očkování raději odložím. Teď už ale nastal čas a nám s kamarádkou přišlo fajn, že si zajdeme nejen na očkování, ale i na festivalové kafíčko,“ povyprávěla seniorka.

Podle zdravotnického personálu, který očkovací místo stabilně obsluhuje, se u Thermalu nechává očkovat kolem čtyřiceti lidí denně, nadpoloviční většina z nich jsou pak právě místní.



„Nedivím se tomu, co vím, v KV Aréně ještě nedávno stávali lidi ve frontě a nebylo si ani kam sednout,“ okomentovala to Jiřina Vojtová s tím, že ona sama používá hůlku a trpí těžkou srdeční arytmií, odpočívat tedy musí často. „Tady mi dali židli a poseděla jsem si hezky na vzduchu,“ dodala.

Vyrazí za lidmi do terénu

Až festival skončí, mobilní tým se opět vydá do vzdálenějších míst regionu, jak potvrdila Dagmar Uhlíková. Lidé by proto měli podle lékařky sledovat informace obecních a městských úřadů v místě svého bydliště, pokud mají o vakcinaci zájem.

Už na začátku příštího týdne tým vyjede například do Chodova, na Horní Blatnou nebo do Šindelové. Očkovat bez předchozí registrace pak budou zdravotníci v pátek 3. září například také v Mariánských Lázních v hotelu Butterfly, a to od 12 do 18 hodin.

Zároveň začne velké stěhování očkovacího centra v Chebu, které se z Kulturního centra Svoboda již o tomto víkendu přestěhuje do kostela sv. Kláry. „V plném provozu zde bude vakcinace probíhat od pondělí 30. srpna a počítá se tu opět také s očkováním dětí a očkováním lidí bez registrace,“ upřesnila Uhlíková.

Ve středu 1. září se pak začne očkovat i v obchodním centru Varyáda v Karlových Varech, kam se přestěhují zdravotníci ze stávajícího očkovacího centra v KV Aréně. Očkování s registrací i bez ní tu bude od pondělí do pátku probíhat od 14 do 18 hodin, o víkendu pak od 10 do 13 hodin.

Očkování dětí ve věku od 12 do 15 let pak bude podle Uhlíkové v Karlových Varech dál možné jen v pavilonu B Karlovarské krajské nemocnice, a to v pondělí, středu a pátek vždy od 9 do 14 hodin.

Všichni jsou negativní. Zatím

Kromě očkování probíhá během festivalu ve Smetanových sadech a v Grandhotelu Pupp rovněž testování veřejnosti, přímo v hotelu Thermal se pak pravidelně testuje festivalový realizační tým a všichni pracovníci festivalových stánků v samotném centru města.

„Ke včerejšímu dni už jsme vyhodnotili celkem 4 300 testů a všechny byly negativní. S testováním jednotlivých týmů, které festival provozně zajišťují, jsme přitom začali už na začátku minulého týdne. Teď jsme napjatí, jak to celé dopadne a doufáme, že nám to vydrží,“ uvedla tisková mluvčí společnosti Anygence Lenka Holá.

Právě Anygence festivalová testovací a odběrová místa ve spolupráci s karlovarskou nemocnicí zajišťuje.

