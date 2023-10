Necítím zlobu, spíš pohrdání, říká exradní po soudních tahanicích. Zažaluje stát

Teď má Červenka konečně v ruce pravomocný rozsudek, který s definitivní platností potvrzuje, že je bez viny.

Konec. Jste čistý. Jak se cítíte?

Abych se přiznal, ani nevím. Proběhly desítky hlavních líčení, tři zprošťující rozsudky, po kterých se pokaždé státní zástupce odvolal. Takže když jsem vyslechl další rozsudek, že jsem nevinný, nic moc to se mnou neudělalo. Vlastně jsem nic necítil, ani když mi to rozhodnutí přišlo do datové schránky. Fakt, že to celé skončilo, mi docházel pomalu. Dodneška to chroupu. Ale těch deset let nespravedlnosti, to se člověku zaryje pod kůži.