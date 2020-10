Policie chytila muže, který sáhl ženě pod sukni. Obvinila ho ze znásilnění

Muž si tehdy jednadvacetiletou ženu vyhlédl na stezce z nádraží směrem na Ostrovský most. Využil toho, že právě mířila do práce, měla v uších sluchátka s hudbou a neslyšela, jak se k ní zezadu přikradl.



Sáhl jí pod sukni a osahával ji na intimních partiích. „Poškozená žena se lekla, polila ho horkou kávou a poté z místa utekla,“ popsala krajská policejní mluvčí Eva Valtová.

Policisté pak na konci září zveřejnili záznam z bezpečnostní kamery a pátrali po muži, který se nakonec ukázal být pachatelem.

„Na základě zveřejněného pátrání jsme obdrželi několik důležitých poznatků, které pomohly k dopadení pachatele. Jedná se o osmatřicetiletého muže z Karlových Varů,“ informovala Valtová.

Podle informací iDNES.cz žena muže, který ji na stezce obtěžoval, poznala a on se také k činu přiznal. Při výslechu vypověděl, že to byl zkrat a neví, co ho to tehdy popadlo.

Nyní čelí pachatel obvinění ze znásilnění, za které mu hrozí pět let vězení.