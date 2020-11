Dobrovolníci v Chebu děkují zdravotníkům, napekli jim chléb i koláče

O chléb, a to od kvásku až po dozlatova propečené voňavé bochníky, se postarali členové spolku Ch(l)ebáci. Chtěli tak společně poděkovat zdravotníkům za jejich práci v době pandemie.

„Uspořádali jsme neveřejné komunitní pečení obou spolků. A upeklo se toho opravdu hodně. Dvě velké rodinné pizzy, pak dvě menší, pětadvacet bochníků chleba, houstičky a nějaké sladké pečivo. A protože Golem ještě žhne, pečeme ještě i nějaký žitný chléb. A jako občerstvení pro ty, kteří pekli, se v peci připravila i svatomartinská husa,“ řekl v sobotu navečer Libor Matoušek ze spolku Ch(l)ebáci, který hned ráno v peci zatopil a chleby k pečení osobně připravil.

„Chvíli trvalo, než se podařilo pec rozpálit, Golem teď dva týdny stál. První pizzu jsme upekli až kolem druhé odpoledne. Potom přišel na řadu chleba. Celkem se nám dovnitř podařilo nasázet pětadvacet bochníků, což je rekord chebské pece,“ dodal.

Ještě teplé bochníky pak členové Komunitního osvětového společenství zabalili do pečicího papíru a odvezli zdravotníkům.

„Chléb jsme ozdobili metály, medailemi a dalším vyznamenáním za obětavou práci a péči o nemocné. K tomu jsme přidali sladké koláče, které napekli další dobrovolníci z naší pečící sítě. Do nemocnice jsme vezli i džusy, kávu, čokolády, dokonce jsme mohli zdravotníkům předat i krásné dárkové balíčky s mýdlem a s ručně psaným věnováním. Martinská nadílka byla bohatá,“ uvedla Lucie Poláková.

Vyzdvihla i okamžik samotného předávání, který prý bývá krásný a velmi emotivní. Tentokrát si jej užil i školák Vítek Matoušek, který pomáhal i při přípravě a pečení chleba.

„Bylo to dojemné, ale do jisté míry jsem měl tak trochu zvláštní pocit. Děkovala nám sestřička, která má službu dvanáct hodin, stará se o nemocné a celou tu dobu dýchá přes respirátor. Děkovala nám, kteří jsme udělali jen to, že jsme napekli,“ neskrýval rozpaky Vítek.

Podle Lucie Polákové se podobnou síť dobrovolníků jako v Chebu podařilo vytvořit i na Sokolovsku. Také tam lidé pečou poděkování pro zdravotníky sokolovské nemocnice.

„Ta dobrovolnická distribuce bude probíhat tak dlouho, dokud bude zájem zdravotníky podporovat a touto formou jim děkovat. Teď mne oslovila jedna z obyvatelek Krásné, že by chtěla pomoci zorganizovat větší partu lidí, kteří pečou vánoční cukroví a nevadilo by jim udělat nějaké navíc. Má nápad, že by společně připravili balíčky pro zdravotníky, kteří sami péct nestíhají. Uvidíme, jak se to chytne,“ doplnila Lucie Poláková.