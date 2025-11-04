Žádný tunel, řeklo ministerstvo. Karlovy Vary hledají nové řešení obchvatu

Primátorka uvedla, že podle ministerstva je tunel ekonomicky neschůdné řešení. „Varianta tunelu tak evidentně padá. Budeme teď trvat na tom severním obchvatu a vyvoláme jednání, jestli by nešla i nějaká jiná varianta,“ řekla Pfeffer Ferklová z ANO.
Rovněž zopakovala, že varianta, kdy by současný průtah městem mimo jiné odstínily protihlukové stěny, nepřichází v úvahu.
Zamýšlený severní obchvat města je podle primátorky problematický proto, že okolní obce se chtějí rozrůstat, ale zablokování pozemků pro možný obchvat jim to neumožňuje.
Město při projednávání Zásad územního rozvoje řeklo, že preferuje tunelové řešení. „Ale stáli bychom o to, aby se nechaly ještě v jakési uzávěře pozemky, které jdou tím severním obchvatem, kdyby se stalo, že tunelové řešení nevyjde,“ řekla primátorka.
Obchvat vedený tunelem pod Karlovými Vary u komise neprošel, byl by neúměrně drahý
Náměstek hejtmanky pro dopravu Martin Hurajčík z ANO v úterý řekl, že varianta tunelu ještě není definitivně mimo hru. „Ono ji ministerstvo dopravy neshodilo, pouze vrátilo. Nicméně v současné chvíli nevychází ekonomicky, takže buď se bude muset přepracovat, nebo se musí hledat jiné řešení,“ uvedl. „Tunelová varianta je i podle odborníků jediné vhodné řešení. Teď je otázka, v jaké podobě a za jaké finanční prostředky to bude,“ dodal.
Varianta s tunelem spočívá v tom, že by se zhruba na úrovni čtvrti Bohatice, v místech, kam dnes ústí výpadovka na Prahu, průtah zanořil do skály a vedl tunelem až do čtvrti Dvory. Pak by se opět napojil na druhém konci města na dálnici D6 směrem na Cheb.
Dálnice z Varů do Prahy má být hotová v roce 2027. Později, než se čekalo
Hlavními důvody záporného stanoviska k tunelu jsou vysoké stavební náklady, které se odhadují na 17,8 miliardy korun, ale také provozní náklady takového řešení. Byly by asi 100 milionů korun ročně. Náklady na vybudování severního obchvatu byly v roce 2023 odhadovány na zhruba deset miliard korun.
Vedení města míní, že podle měření četnosti dopravy a výhledu do budoucna by mohl nynější průtah, který je veden nad zemí ve čtyřech pruzích, vydržet kapacitu dopravy minimálně do roku 2040. Dálnice D6 z Prahy by se do Karlových Varů měla dostat asi v roce 2028.
V současné době stavbaři budují úseky dálnice v Karlovarském kraji. Zároveň se připravuje rozšíření silnice I/13 na Chomutov. Dokončena by měla být kolem roku 2035. Obě silnice se sbíhají na konci Karlových Varů a ústí do průtahu, který má čtyři pruhy, ale bez odstavného pruhu. V případě oprav nebo nehod je tak průtah zablokovaný někdy i na hodiny.