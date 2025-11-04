Žádný tunel, řeklo ministerstvo. Karlovy Vary hledají nové řešení obchvatu

Autor: ,
  13:19
Odvedení dopravy z centra Karlových Varů se komplikuje. Ministerstvo dopravy poslalo vedení města zamítavé stanovisko k variantě, aby obchvat města vedl tunelem. Na zasedání karlovarského zastupitelstva to v úterý řekla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. Město vyvolá další jednání o možných variantách.

Silniční průtah městem Karlovy Vary | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Primátorka uvedla, že podle ministerstva je tunel ekonomicky neschůdné řešení. „Varianta tunelu tak evidentně padá. Budeme teď trvat na tom severním obchvatu a vyvoláme jednání, jestli by nešla i nějaká jiná varianta,“ řekla Pfeffer Ferklová z ANO.

Rovněž zopakovala, že varianta, kdy by současný průtah městem mimo jiné odstínily protihlukové stěny, nepřichází v úvahu.

Zamýšlený severní obchvat města je podle primátorky problematický proto, že okolní obce se chtějí rozrůstat, ale zablokování pozemků pro možný obchvat jim to neumožňuje.

Město při projednávání Zásad územního rozvoje řeklo, že preferuje tunelové řešení. „Ale stáli bychom o to, aby se nechaly ještě v jakési uzávěře pozemky, které jdou tím severním obchvatem, kdyby se stalo, že tunelové řešení nevyjde,“ řekla primátorka.

Obchvat vedený tunelem pod Karlovými Vary u komise neprošel, byl by neúměrně drahý

Náměstek hejtmanky pro dopravu Martin Hurajčík z ANO v úterý řekl, že varianta tunelu ještě není definitivně mimo hru. „Ono ji ministerstvo dopravy neshodilo, pouze vrátilo. Nicméně v současné chvíli nevychází ekonomicky, takže buď se bude muset přepracovat, nebo se musí hledat jiné řešení,“ uvedl. „Tunelová varianta je i podle odborníků jediné vhodné řešení. Teď je otázka, v jaké podobě a za jaké finanční prostředky to bude,“ dodal.

Varianta s tunelem spočívá v tom, že by se zhruba na úrovni čtvrti Bohatice, v místech, kam dnes ústí výpadovka na Prahu, průtah zanořil do skály a vedl tunelem až do čtvrti Dvory. Pak by se opět napojil na druhém konci města na dálnici D6 směrem na Cheb.

Dálnice z Varů do Prahy má být hotová v roce 2027. Později, než se čekalo

Hlavními důvody záporného stanoviska k tunelu jsou vysoké stavební náklady, které se odhadují na 17,8 miliardy korun, ale také provozní náklady takového řešení. Byly by asi 100 milionů korun ročně. Náklady na vybudování severního obchvatu byly v roce 2023 odhadovány na zhruba deset miliard korun.

Vedení města míní, že podle měření četnosti dopravy a výhledu do budoucna by mohl nynější průtah, který je veden nad zemí ve čtyřech pruzích, vydržet kapacitu dopravy minimálně do roku 2040. Dálnice D6 z Prahy by se do Karlových Varů měla dostat asi v roce 2028.

V současné době stavbaři budují úseky dálnice v Karlovarském kraji. Zároveň se připravuje rozšíření silnice I/13 na Chomutov. Dokončena by měla být kolem roku 2035. Obě silnice se sbíhají na konci Karlových Varů a ústí do průtahu, který má čtyři pruhy, ale bez odstavného pruhu. V případě oprav nebo nehod je tak průtah zablokovaný někdy i na hodiny.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Končí karlovarská hejtmanka Mračková Vildumetzová. Rodinné důvody, vysvětlila

Senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ke 4. listopadu skončit z rodinných důvodů ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje. V Senátu bude pokračovat. Uvedla to dnes na síti X. V úterý...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Nechce být poslancem. Starosta a náměstek hejtmanky Kubis z ANO mandát odmítne

Starosta Sokolova a náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) odmítne funkci poslance, kterou získal v říjnových volbách z posledního místa kandidátky. Kubis o tom ve středu informoval...

Kolem sesterny s nožem v zubech. Pacient hrozil personálu nemocnice, chtěl léky navíc

Dramatické chvíle zažil personál rehabilitačního oddělení ostrovské nemocnice. Zavíracím nožem tam sedmatřicetiletý muž z Karlovarska vyhrožoval zdravotním sestrám. Nebyl spokojený s množstvím lékům,...

Dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary stála. Na Sokolovsku ji uzavřela nehoda

Dálnici D6 na Sokolovsku uzavřela odpoledne ve směru na Karlovy Vary zhruba na dvě hodiny nehoda tří osobních aut. Nikdo se při ní nezranil.

Končí karlovarská hejtmanka Mračková Vildumetzová. Rodinné důvody, vysvětlila

Senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ke 4. listopadu skončit z rodinných důvodů ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje. V Senátu bude pokračovat. Uvedla to dnes na síti X. V úterý...

3. listopadu 2025  21:16,  aktualizováno  4. 11. 7:54

Jako mladá gymnazistka seděla ve Vlaku svobody. Aš oplakává zesnulou pamětnici

Premium

Když v září 1951 převezl strojvůdce Karel Konvalinka vlak v Aši přes přísně střeženou hranici do Německa, seděla v něm i mladá gymnazistka Marie Kohoutová, později provdaná Lišková. Nečekaný výlet do...

3. listopadu 2025

Nejdřív vražda a vydírání, teď recidivistu soudí za týrání manželky

Před malými dětmi opakovaně bil manželku. Často jim říkal, že maminka je zlá. Ženu dlouhodobě děsil tím, že v noci chodil k její posteli a budil ji zvukem, který vydává jiskřící paralyzér. To je jen...

3. listopadu 2025  15:31

Oddlužené Prameny se po deseti letech chystají na návštěvu hlavy státu

Prezident Petr Pavel má namířeno do Karlovarského kraje. Jedním z míst, která navštíví, jsou Prameny. Malá víska na Mariánskolázeňsku, která se donedávna prala s obřím dluhem kvůli nezdařenému plánu...

3. listopadu 2025  11:03

Hodiny se ukládají k zimnímu spánku, na zámku Kynžvart se zastaví čas

Na zámku Kynžvart se zastaví čas. Historické hodiny umístěné ve věžičce památky přestanou odbíjet v pondělí 3. listopadu. Následně čeká hodinový stroj ochrana před povětrnostními vlivy a zazimování....

2. listopadu 2025  9:05

Sněmovnu beru jako další výzvu, říká novopečený poslanec Jiří Penc

Zasedá v zastupitelstvu města Karlovy Vary, je zastupitelem Karlovarského kraje. A poté, co sokolovský starosta a hejtmančin náměstek Petr Kubis avizoval, že nechce odejít od rozdělané práce, a tak...

1. listopadu 2025  8:45

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Končí stavby na dvou silnicích, doprava v regionu se vrací do normálu

U Karlových Varů končí dvě silniční stavby, které v oblasti několik měsíců komplikovaly dopravu. Stará Role je pro provoz osobních vozidel již zcela průjezdná ve směru na Nejdek i zpět bez omezení,...

31. října 2025  13:56

Mufloni se při souboji zaklesli rohy, v klinči mohli ohrozit projíždějící auta

Nejen s lidskými rváči, ale také s těmi zvířecími se občas potýkají policisté. U silnice na Karlovarsku mezi Bochovem a Toužimí tak před několika dny řešili souboj dvou muflonů. Ti se po vzájemném...

31. října 2025  11:13

Zemětřesné roje i minerální prameny. Vědci představí unikátní lokalitu

Popadané komíny a střešní tašky, rozpraskané zdi, rozbité nádobí. Ale i vyschlé studny a pokles vydatnosti minerálních pramenů ve Františkových Lázních. Zemětřesení s epicentrem u obce Nový Kostel,...

31. října 2025  8:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kauza podvodů s řidičáky bobtná. Policie z podplácení obvinila dalších 11 lidí

Z podplácení obvinili kriminalisté dalších 11 lidí v kauze podvodů při získávání řidičských oprávnění na Chebsku. Devíti žadatelům o řidičák a dvěma zprostředkovatelům hrozí až šestiletý trest odnětí...

30. října 2025  14:05

Kolem sesterny s nožem v zubech. Pacient hrozil personálu nemocnice, chtěl léky navíc

Dramatické chvíle zažil personál rehabilitačního oddělení ostrovské nemocnice. Zavíracím nožem tam sedmatřicetiletý muž z Karlovarska vyhrožoval zdravotním sestrám. Nebyl spokojený s množstvím lékům,...

30. října 2025  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.