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Pro potraviny klidně o půlnoci. V Bublavě nakoupí i zákazníci bez bankovní identity

Petr Kozohorský
  15:49

Obchod v Bublavě funguje od pátku v nepřetržitém režimu. Je zároveň prvním v republice, kde si bez problémů nakoupí v automatizovaném režimu i cizinci. (16. října 2026) | foto: COOP

V režimu 24/7 bude od pátku sloužit prodejna potravin v Bublavě na Sokolovsku. Řetězec COOP tam otevírá první automatizovaný obchod v Karlovarském kraji. Nakoupit v něm budou moct i zahraniční návštěvníci obce, kteří nemají českou bankovní identitu. V tomto ohledu je automatizovaná prodejna první v republice.

Malý krámek naproti budově bublavské radnice bude mít i nadále standardní otevírací dobu. Po jejím skončení si však zákazníci mohou nakoupit bezobslužně. Podle vyjádření řetězce COOP se rovněž změní nabízený sortiment, aby lépe odpovídal potřebám turistů.

„Celková kupní síla obyvatel malé obce je nízká, turisté zase přijíždějí jen v sezoně. Udržovat dlouhou standardní otevírací dobu, abychom vyšli vstříc lidem vracejícím se pozdě z práce i turistům, není s ohledem na náklady možné. Měli jsme proto dvě varianty: buď prodejnu zavřít, nebo něco udělat jinak,“ uvedl Petr Lerch, obchodní ředitel Západočeského konzumního družstva Sušice.

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Vyhrála myšlenka udělat něco jinak. „Rozhodli jsme se pro radikální změnu koncepce celého obchodu,“ podotkl Lerch. A tak vznikla automatizovaná prodejna.

Automatizované prodejny 24/7 se ukazují být vhodným řešením pro venkovské prodejny. Podle Lukáše Němčíka, místopředsedy sítě COOP pro služby, se koncept automatizovaných prodejen rychle rozvíjí po celé republice a jenom síť COOP jich provozuje už více než 130.

„Dnes takové prodejny máme třeba na letišti, u dopravních uzlů nebo v nemocnicích. Největší význam však mají v regionech, kde koncept umožňuje zachovat menší prodejny. Jak se ukazuje, pro zákazníky je flexibilní otevírací doba zásadní a prodejny 24/7 přinášejí vyšší tržby bez dalšího růstu mzdových nákladů,“ vysvětlil Němčík.

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Čeští vs. němečtí zákazníci

Pro českého návštěvníka, který má bankovní identitu, není nakupování v automatizovaných obchodech složité. „Stačí si stáhnout aplikaci, která generuje kódy pro vstup do prodejny. Díky ověření totožnosti zvyšujeme bezpečnost a omezujeme riziko krádeží. Zároveň máme jistotu, že do prodejny vstupují pouze lidé starší osmnácti let, takže v automatizovaném režimu můžeme prodávat například i alkohol,“ nastínil Němčík.

Zahraniční návštěvníci bez bankovní identity to mají o poznání složitější. Aplikace DoKapsy od ČSOB se proto nově otevírá i jim a bublavský obchod bude první, kde se novinka pro zahraniční turisty uplatní. Cizinec pro registraci potřebuje občanský průkaz či pas, který naskenuje do aplikace. Stejně jako v případě využívání bankovní identity proces zabere pár minut.

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